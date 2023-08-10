البوليساريو تروج لخبر زائف بوجود أنطونيو غوتيريش بفاس وتتهم المغرب بمحاولة "إرشائه"

اتضح أن كل ما تم تداوله هو أخبار زائفة، حيث أن تلك الصور تعود إلىشهر نوفمر/تشرين الثاني من عام 2022 عندما حل أنطونيو غوتيريش بمدينة فاس

تداول ممثل جبهة البوليساريو فيي أستراليا ودول الباسيفيك، فاضل كامل، ووسائل إعلامية تابعة لها، خبرا زائفا مفاده أن الأمين العام للأمم المتحدة يتواجد بالمغرب لقضاء عطلته الصيفية في "محاولة ارشائه"من أجل اتخاذ مواقف لصالح الرباط في قضية الصحراء.

ونشروا، صورة لأنطونيو غوتيريش في أحد الفنادق بمدينة فاس، وقد تناقل آخرون، صورا له في عدد من الأماكن بالمدينة القديمة، مرفقة بتعليقات تقول بأن غوتيريش يتواجد في مدينة فاس لقضاء بضعة أيام من عطلته من أجل الاطلاع على المؤهلات السياحية للمدينة، وقد تناقلت صحف مغربية هذه الأنباء أيضا.

ويتضح أن كل ما تم تداوله هو أخبار زائفة، حيث أن تلك الصور تعود إلىشهر نوفمر/تشرين الثاني من عام 2022 عندما حل أنطونيو غوتيريش بمدينة فاس، من أجل المشاركة في افتتاح المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات، وهو المنتدى الذي نظمه المغرب تحت تعليمات الملك محمد السادس، وبمشاركة دولية واسعة.

وتُظهر هذه الواقعة، الاتهامات الجاهزة لدى الموالين لجبهة البوليساريو ضد المغرب، والاعتماد على الأخبار والأنباء الزائفة من أجل إظهار الرباط في موقف سلبي أمام الرأي العام الدولي، وهو أسلوب يثمر عن أي نتائج للجبهة الانفصالية.