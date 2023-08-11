النيجر: مجموعة"إكواس" توافق على استخدام القوة والاتحاد الأوروبي "قلق" حول مصير محمد بازوم

اعتبر الاتحاد الافريقي معاملة رئيس النيجر المحتجز بانها "غير مقبولة". وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن "قلقه الشديد" حيال "تدهور ظروف احتجاز"

وافق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) على استخدام القوة لإعادة رئيس النيجر محمد بازوم الى منصبه بعدما أطاح به انقلاب ، ساد قلق متزايد، اليوم الجمعة، حول مصيره وظروف اعتقاله، في ما عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن "قلق بالغ" إزاء ظروف اعتقال رئيس النيجر المحتجز مع زوجته وابنهما منذ الانقلاب الذي أطاح به في 26 تموز/يوليو المنصرم.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل على منصة إكس (تويتر سابقا) إن الرئيس بازوم وعائلته "حسب آخر المعلومات، محرومين من الطعام والكهرباء والرعاية الصحية منذ عدة أيام ... (هو) كرس حياته للعمل على تحسين الحياة اليومية لشعب النيجر، لا شيء يبرر مثل هذه المعاملة".

من جهته اعتبر الاتحاد الافريقي معاملة رئيس النيجر المحتجز بانها "غير مقبولة". وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد عن "قلقه الشديد" حيال "تدهور ظروف احتجاز" بازوم معتبرا معاملة السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب له "غير مقبولة".

وأكد احد المقربين من بازوم لوكالة فرانس برس "إنه في صحة جيدة لكن الظروف صعبة جدا" موضحا ان الانقلابيين لوحوا "بالتهديد" بالتعرض له في حال حصول تدخل عسكري.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تحدثت مع بازوم إن معاملته وعائلته "غير إنسانية وقاسية" مشيرة الى انه محروم من الكهرباء منذ 2 آب/اغسطس وليس هناك أي تواصل بشري معه منذ أسبوع.

من جهته قال رئيس ساحل العاج الحسن وتارا إن العسكريين الحاكمين في النيجر "يبقون الرئيس بازوم رهينة. انا اعتبر شخصيا هذا الأمر بانه عمل إرهابي"وكان يتحدث على هامش قمة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) في أبوجا والتي قررت، أمس الخميس، نشر "قوة احتياطية" لاعادة النظام الدستوري في النيجر، وبحسب وتارا الذي وعد بارسال ما بين 850 و 1100 جندي فان هذه القوة ستكون قادرة على التدخل "في أقرب وقت ممكن". وأضاف أنها ستضم أيضا قوات من نيجيريا وبنين.

وأعربت فرنسا، أمس الخميس، عن "دعمها الكامل لكل القرارات" التي تبنتها المنظمة الإقليمية، وجددت "إدانتها الشديدة لمحاولة الانقلاب الجارية في النيجر، وكذلك احتجاز الرئيس (محمد) بازوم وعائلته".

وفي السياق قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تدعم "قيادة وجهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" من أجل "العودة إلى النظام الدستوري". وقال إن "الولايات المتحدة تقدّر تصميم إكواس على استكشاف كافة الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة".