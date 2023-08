السلطات الجزائرية تعلق بث قناة تلفزيونية بسبب “تجاوزات منافية للدين والأخلاق”

قامت السلطات الجزائرية، أمس الجمعة، بتعليق مؤقت لجميع برامج "قناة السلام" وهي قناة خاصة، بسبب بثها لـ "لقطات تتنافى مع الدين الإسلامي وأخلاق المجتمع".

وقالت سلطة الضبط السمعي البصري بالجزائر، في بيان لها، إنها "قررت مؤقتا تعليق جميع البرامج التي تبثها قناة السلام".

وأضافت في بيان لها، أن القرار جاء على خلفية "بث القناة لبرنامج يحتوى على لقطات تتنافى والدين الإسلامي وأخلاق المجتمع الجزائري بطريقة غير مهنية وغير مسؤولة".

وكانت قناة "السلام"، الخميس الماضي، قد بثت مشاهد لزواج المثليين، وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر صور تلك المشاهد، بكثير من الاستغراب والاستهجان.