اعتذار مؤسسة مصرية لعرض خريطة المغرب مبتورة من الصحراء

وكانت الجامعة الوطنية للحلاقة بالمغرب، قد نشرت بيانا على صفحتها على “فيسبوك” نددت من خلاله ببتر الصحراء من خريطة المملكة.

قدمت مؤسسة مصرية اعتذارها لوفد المغربي و لكل المغاربة على خطأ وصفته بـ "غير المقصود"، وذلك بعد أن نشرت إعلانا ترويجيا يتضمن خريطة للمغرب مبتورة من الصحراء.

وفي هذا السياق، أعربت إدارة ملتقى الرواد السياحي للفنون والإبداع، المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة ما بين 12 و15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عن اعتذارها للوفد المغربي الذي سيشارك فيه، وقالت إنها "قامت بتعديل جميع الدعوات والإعلانات المنشورة التي تتضمن خريطة المغرب لتشمل الأقاليم الجنوبية".

وكانت الجامعة الوطنية للحلاقة بالمغرب، قد نشرت بيانا على صفحتها على “فيسبوك” نددت من خلاله ببتر الصحراء من خريطة المملكة.

وطالبت من "كل المنتسبين لقطاع الحلاقة والتجميل بالمغرب إلى مقاطعة كل التظاهرات المنظمة بمصر في حال عدم تصحيح هذا الخطأ"، قبل أن يتم سحب هذا البيان الاستنكاري إثر تقديم الجهات المنظمة اعتذارا رسميا.

وسيعرف هذا الملتقى مشاركة 20 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيجمع خبراء في مجال الفن والصناعات التجميلية.

ويقام هذا الملتقى في دورته الأولى على أرض الكنانة بإدارة مشتركة من ممثلين لثلاث دول عربية، هي: الجزائر ولبنان وسوريا.