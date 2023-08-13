الجزائر تدشن "الطريق السيار شرق غرب" بطول 1216 وتكلفة تزيد عن 13 مليار دولار

يقع "الطريق العملاق" ضمن مخطط تكامل اقتصادي وتجاري ليربط بريا المغرب والجزائر وتونس غير أن خلافات الجزائر والرباط تحول دون اكتمال مخطط الطريق

قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمن أمس السبت إن "الجزائر باتت تحوز على أطول شبكة طرقات على الصعيد القاري بمسافة 141 ألف كلم، منها 9000 كلم طرق سريعة وبمعايير دولية.

تم تدشين المقطع الأخير من المشروع الذي خطط له لأن يكون عملاقا، على مستوى القارة الإفريقية، بحضور رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، أمس السبت، ويربط المقطع مدينة الدرعان (محافظة الطارف أقصى الشرق) بالحدود التونسية على مسافة 84 كلم، ليكتمل الطريق السيار شرق غرب على امتداد 1216 كم وبكلفة تجاوزت 13 مليار دولار.

وشهد المشروع تأخرا حيث كان من المقرر الانتهاء منه في 2012 بسبب مشكلات تقنية وإدارية، وفجر حينها قضية فساد عرفت بـ"فضيحة القرن" وانتهت المحاكمات فيها عام 2015 بإصدار القضاء الجزائري أحكاما بالسجن وغرامات مالية ضد المتورطين فيها.

واعتمدت السلطات الجزائرية على الاستغلال الفوري لكل مقطع من الطريق يتم تجهيزه، إلى أن تم الانتهاء منه كليا، السبت.

ويسمح المقطع الأخير من الطريق برفع حجم المبادلات التجارية مع تونس، بجانب ضمان انسيابية تنقل الأشخاص بين البلدين.

ويقع "الطريق العملاق" ضمن مخطط تكامل اقتصادي وتجاري وضعه اتحاد دول المغرب العربي، ليربط بريا المغرب والجزائر وتونس، غير أن خلافات الجزائر والرباط وإغلاق الحدود البرية بينهما منذ 1994، تحول دون اكتمال مخطط الطريق.