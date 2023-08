المغرب: إخماد حرائق بغابة لليوم الثالث على التوالي تزامنا مع تسجيل درجة حرارة قياسية تصل لـ 50.4

تواصل السلطات في المغرب، اليوم الأحد، لليوم الثالث على التوالي إخماد حرائق غابة مغراوة قرب مدينة تازة شرقي البلاد، فيما أكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب أن "البلاد سجل رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة المرتفعة وصل إلى 50.4 درجة مئوية في مدينة أكادير (وسط)".

واندلعت حرائق، الجمعة الماضي في هذه الغابة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وقال نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، إن "السلطات تستعين بطائرات كانادير (برمائية) لإطفاء الحرائق، في الوقت الذي تجلي سكان المناطق القريبة من هذه الغابة".

ومن جانب آخر، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية، عبر بيان مساء أمس السبت، أنه "لأول مرة في المغرب تتجاوز درجة الحرارة المسجلة عتبة 50 درجة مئوية"، ولفتت إلى أن "الرقم القياسي السابق كان 49.9 درجة وجرى تسجيله في مدينة السمارة (جنوب) في 13 يوليو/ تموز الماضي".

وأوضحت المديرية أن "الحالة الجوية العامة خلال هذا الأسبوع تميزت بموجة حر همت معظم أرجاء البلاد، ويعزى هذا الجو الشديد الحرارة، والمعروف بظاهرة الشرقي، إلى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو البلاد".