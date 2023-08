وزير الخارجية الدنماركي يعتذر أمام نظيره الجزائري على خلفية حرق المصحف

قدم وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك اعتذارا لنظيره الجزائري أحمد عطاف، وذلك على خلفية حرق المصحف الشريف مؤخرا، وتعهد بوضع حد لهذه الممارسات من خلال قانون جديد يجري العمل عليه حاليا.

وبحسب الخارجية الجزائرية فإن عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من جانب نظيره الدانماركي لارس لوك راسمونس والذي عبر فيها عن "أسفه واعتذاره" بسبب موجة حرق المصحف أمام سفارات الدول الإسلامية بما يشمل سفارة الجزائر في كوبنهاجن.

ووصف راسموس هذه الأعمال بأنها "غير مقبولة" وأكد على أنها "تتعارض تماما مع تقاليد الترحيب والانفتاح والتسامح الراسخة في المجتمع الدانماركي"، واضاف أن "حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص قانون يهدف لوضع حد لهذا الممارسات وسيتم عرض مشروع القانون أمام البرلمان خلال دورته المقبلة بعد أربعة أسابيع".