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غرق خمسة مهاجرين على الأقل و 7 في عداد المفقودين قبالة السواحل التونسية

i24NEWS

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مهاجر من أصل أفريقي يهدئ من روعه أحد أفراد حرس السواحل التونسي بعد نقله من قارب صغير يحمل أشخاصًا يحاولون الفرار إلى أوروبا في البحر بين تونس وإيطاليا.
FETHI BELAID / AFPمهاجر من أصل أفريقي يهدئ من روعه أحد أفراد حرس السواحل التونسي بعد نقله من قارب صغير يحمل أشخاصًا يحاولون الفرار إلى أوروبا في البحر بين تونس وإيطاليا.

35 شخصًا كانوا على متن السفينة، بينهم نساء وأطفال - معظمهم من التونسيين ولكن مع احتمال أن يكون عدد قليل منهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

غرق خمسة أشخاص على الأقل في البحر بعد غرق قارب يقل مهاجرين يوم الاثنين، قبالة الساحل التونسي، بالقرب من مدينة صفاقس.

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فوزي المصمودي، المتحدث باسم محكمة صفاقس، قال إن "35 شخصًا كانوا على متن السفينة، بينهم نساء وأطفال - معظمهم من التونسيين ولكن مع احتمال أن يكون عدد قليل منهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، مضيفًا أن الحادث وقع بعد حوالي ساعة من مغادرة الساحل.

وأضاف أنه تم إنقاذ 23 من أصل 35 ولا يزال سبعة في عداد المفقودين. وتابع المصمودي "المحكمة فتحت تحقيقا مع كافة الأشخاص المحتمل تورطهم في التهريب السري للأشخاص عبر الحدود البحرية".

تظهر بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط هذا العام، وغادر حوالي نصفهم من تونس، أحد المراكز الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا من إفريقيا.

تواجه تونس اضطرابات سياسية خطيرة مع الاحتجاجات الأخيرة، حيث عزز الرئيس قيس سعيد سلطته على مدى العامين الماضيين ما أدى إلى تآكل المؤسسات الديمقراطية في البلاد. تونس، مهد الربيع العربي في عام 2011، كانت البلد الوحيد الذي انتقل بنجاح إلى الحكم الديمقراطي إلى أن أعاد سعيّد الحكم المطلق.

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