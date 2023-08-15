الجزائر : قائد الجيش يحذر من أي تدخل أجنبي في النيجر

وطالب شنقريحة، المجتمع الدولي إلى "دعم الدول الإفريقية ومساعدتها لتطوير حلول ذاتية وشاملة للتكفل السيادي بمشاكلها بعيدا عن التدخلات الأجنبية"

شدد قائد الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، على أن أي تدخل أجنبي في النيجر سيتسبب في تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال شنقريحة في كلمة ألقاها عبر تقنية التواصل الافتراضي، ونقلها التلفزيون الرسمي في المؤتمر الـ 11 للأمن الدولي الذي افتتح أعماله الثلاثاء، بالعاصمة الروسية موسكو: "في سياق التطورات التي يشهدها النيجر، فإن الجزائر تدعو للعودة إلى المنطق الدستوري الوطني في أقرب الآجال بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي ستفرز المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة".

وطالب شنقريحة، المجتمع الدولي إلى "دعم الدول الإفريقية ومساعدتها لتطوير حلول ذاتية وشاملة للتكفل السيادي بمشاكلها بعيدا عن التدخلات الأجنبية ومحاولة صناعة عدم الاستقرار".

وتابع قائد الجيش الجزائري أن بلاده "تسعى للمساهمة في حل النزاعات بالطرق السلمية وفق مقاربة واقعية واستشرافية تقوم على ثلاثية الأمن والسلم والتنمية"، مشيرا إلى أن "مرجعية ذلك السياسة الخارجية للجزائر والتي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وكان الاتحاد الإفريقي عقد اجتماعا، أمس الاثنين، لبحث الأزمة في النيجر بعد انقلاب 26 تموز/يوليو الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.