الولايات المتحدة تزيح فرنسا وتصبح المستثمر الأجنبي الرئيسي في المغرب خلال عام 2022

أصبحت الولايات المتحدة المستثمر الرئيسي في المغرب بمشاريع بلغت مجتمعة 761 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 71 مليار دولار في عام 2021، وشكلت استثماراتها أكثر من 30 في المئة، وهو ما يعزز العلاقات الجيدة بين البلدين لتتجاوز المجال السياسي والدبلوماسي، بالإضافة إلى الشراكة الأمنية والدفاعية القوية، يحافظ البلدان على علاقات اقتصادية وتجارية قوية.

وكشف البيانات، التي نشرها مكتب مراقبة التجارة الخارجية المغربي، مكتب التبادل (OE)، أن الولايات المتحدة تفوقت على فرنسا بصفتها المستثمر الأجنبي الرئيسي في المملكة، وبذلك تحتل الدولة الأوروبية المرتبة الثانية، حيث تم استثمار 339 مليون دولار في المغرب خلال عام 2022 ، بانخفاض حاد عن 761 مليون دولار المسجلة في العام السابق.

من ناحية أخرى، فإن المملكة المتحدة والإمارات وهولندا هي الدول التالية التي استثمرت أكثر في المغرب في عام 2022، وفقًا للبيانات، بلغت الاستثمارات البريطانية 298 مليون دولار تليها الامارات بنحو 257 مليون دولا وهولندا بنحو 154 مليون دولار.

وتمثل هذه البلدان الثلاثة، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا، 80.8 في المئة من الاستثمارات الأجنبية في المغرب خلال عام 2022. القطاعات الأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب كانت الصناعة التحويلية 43 في المئة والقطاع العقاري 25 في المئة ، المالية والتأمين 11 في المئة .