بعد غرق قارب قبالة الرأس الأخضر: أكثر من 60 مهاجراً في عداد القتلى من بينهم أربعة أطفال

قالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، اليوم الأربعاء، إن "أكثر من 60 مهاجراً في عداد القتلى بعد غرق قارب قبالة الرأس الأخضر"

قالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، اليوم الأربعاء، إن "أكثر من 60 مهاجراً في عداد القتلى بعد غرق قارب قبالة الرأس الأخضر" بعدما أبحر من السنغال في مطلع تمّوز/يوليو المنصرم.وقالت المتحدّثة باسم المنظمة صفاء مساحلي لوكالة فرانس برس إن "63 شخصاً يُعتقد أنّهم لقوا مصرعهم، فيما تمّ الإثنين إنقاذ 38 مهاجراً كانوا على متن القارب، من بينهم أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما".

وفي السياق قالت الشرطة إنّ "القارب رُصد الإثنين في المحيط الأطلسي على بُعد 150 ميلا بحريا (277 كيلومترا) من جزيرة سال التابعة للرأس الأخضر بواسطة سفينة صيد إسبانية أعلمت سلطات الأرخبيل الذي يبعد بضع مئات من الكيلومترات من الساحل السنغالي"وذكرت مساحلي أنّه إضافة إلى الناجين الثمانية والثلاثين، انتشل خفر السواحل سبع جثث.

وبحسب شهادات الناجين التي نقلتها وزارة الخارجية السنغالية ومصادر أخرى، فقد أبحر القارب من منطقة فاس بوي (غرب) على الساحل السنغالي في 10 تموز/يوليو وعلى متنه 101 راكب.

وغرق خمسة أشخاص على الأقل في البحر بعد غرق قارب يقل مهاجرين، الاثنين المنصرم، قبالة الساحل التونسي، بالقرب من مدينة صفاقس، وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي، إن "35 شخصًا كانوا على متن السفينة، بينهم نساء وأطفال - معظمهم من التونسيين ولكن مع احتمال أن يكون عدد قليل منهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، مضيفًا أن الحادث وقع بعد حوالي ساعة من مغادرة الساحل.وأضاف أنه تم إنقاذ 23 من أصل 35 ولا يزال سبعة في عداد المفقودين. وتابع المصمودي "المحكمة فتحت تحقيقا مع كافة الأشخاص المحتمل تورطهم في التهريب السري للأشخاص عبر الحدود البحرية".

تظهر بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط هذا العام، وغادر حوالي نصفهم من تونس، أحد المراكز الرئيسية للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا من إفريقيا.