السودان: "الدعم السريع" يرفض المبادرة الحكومية بوقف إطلاق النار والشروع في انتخابات جامعة

أعلن الجيش السوداني الثلاثاء استعادة سيطرته على كامل المناطق التي انتزعتها قوات "الحركة الشعبية-شمال" برئاسة عبد العزيز الحلو في ولاية النيل الأزرق

رفضت قوات الدعم السريع المبادرة التي دفع بها عبر خطابه أمس الثلاثاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار الذي دعا من خلالها إلى وقف فوري لإطلاق النار وتدشين حوار شامل يؤسس لمرحلة انتقالية، ويتم الإشراف من قبل السلطة التنفيذية على تنفيذ خريطة طريق لإنهاء الأزمة المستعرة منذ ما يزيد عن خمسة أشهر على ما جاء في موقع الجزيرة.

ووصف عقار المبادرة بـ "خريطة الطريق التي ستكون بمثابة الخطوة الأولى نحو انتخابات ديمقراطية" تشارك فيها كافة القوى السياسية المدنية المهتمة بتأسيس الدولة السودانية، داعيا الدعم السريع إلى "النظر بعين المسؤولية الى التطورات الحاصلة والإدراك بأنه لا وجود لجيشين في دولة واحدة".

وفي المقابل قال المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع يوسف عزت في مقابلة مع الجزيرة إن قوات الدعم لا تعترف بسلطة عقار وأكد التزام الدعم السريع بمنبر جدة والمبادرة الأميركية السعودية.

وأشار التقرير إلى أن الجيش السوداني أعلن الثلاثاء استعادة سيطرته على كامل المناطق التي انتزعتها قوات "الحركة الشعبية-شمال" برئاسة عبد العزيز الحلو في ولاية النيل الأزرق.