القناة الرسمية الفرنسية"فرانس 5" تنشر خريطة المغرب كاملة بدون خط يفصل الصحراء

نشرت القناة الفرنسية الرسمية “فرانس5″، خريطة المغرب كاملة، بعدما دأبت القنوات الفرنسية على نشر خريطة المغرب بوضع خط يميزالصحراء على باقي الجهات المملكة المغربية، يأتي ذلك في ظل تراجع نفوذ فرنسا بالقارة الافريقية جراء العديد من التحولات التي عرفتها المنطقة، آخرها الانقلابات التي شهدتها منطقة غرب شمال إفريقيا والساحل الإفريقي، وفي ظل الأزمة التي تمر منها العلاقات بين البلدين، وتزايد الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي للصحراء.

وقد تركت هذه الخطوة اسئلة كثيرة حول دلالاتها في هذه الفترة بالضبط، وهل هي إشارة من باريس إلى الرباط لإقتراب اعترالفها بسيادة المغرب على الصحراء وعلى الرغبة في ترميم العلاقات التي يطبعها البرود بين البلدين منذ مدة.