مجموعة "إكواس": "مستعدون لدخول النيجر في أي وقت يصدر فيه الأمر، ونطالبا بالإفراج الفوري عن محمد بازوم"

إكواس "الخيار العسكري ليس خيار المجموعة الاقتصادية المفضل "لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر"

قال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في مجموعة "إكواس"عبد الفتاح موسى، اليوم الجمعة، "تم اتخاذ القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكننا لن نعلن عنه"، مبيناً أن أي تدخل في نيامي سيكون قصير الأجل ويهدف لاستعادة النظام الدستوري" وتابع "اتفقنا بالفعل على ما الذي سيكون مطلوبا لأي تدخل في النيجر" وأضاف "مستعدون لدخول النيجر في أي وقت يصدر فيه الأمر"، مطالباً بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر وعائلته.

جاء ذلك بعد اجتماع استمر ليومين بين قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في غانا، حيث جددت مجموعة"إكواس" تلويحها بالخيار العسكري، اليوم الجمعة، لردع المجلس العسكري الذي أعلن أواخر الشهر المنصرم الانقلاب في النيجر واعتقل على إثره الرئيس المنتخب محمد بازوم.

واشار إلى أن "الخيار العسكري ليس خيار المجموعة الاقتصادية المفضل "لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر"، حسب تعبيره.

وكان مفوض "إكواس" أكد ،أمس الخميس، أن "الحل العسكري جاهز في حال فشلت الطرق الدبلوماسية" واضاف"جميع الدول الأعضاء في المجموعة، في ما عدا الخاضعة لحكم عسكري وكذلك الرأس الأخضر، مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي قد تتدخل" وفق ما نقلت رويترز.

ويرجح أن يشارك في هذا التدخل العسكري آلاف الجنود من نيجيريا وساحل العاج والسنغال وبنين، في حال اتخذ القرار. وقد تستغرق العملية أسابيع أو أشهرا للتحضير، بحسب ما أكد العديد من الخبراء.

وكانت مجموعة"إكواس" قد فرضت عدة عقوبات اقتصادية وأخرى متعلقة بالسفر في النيجر، واعتبرت أن الانقلاب "تطورا خطيراً"