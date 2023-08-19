الأجهزة الأمنية المصرية تعتقل الصحافي كريم أسعد بسبب قضية "طائرة زامبيا"

داهمت السلطات المصرية منزل الصحافي صباح اليوم واقتادته الى الاعتقال بعد مصادرة حواسيبه وهواتفه الشخصية

اعتقلت أجهزة الأمن المصرية صباح اليوم القبض على الصحفي كريم أسعد، من فريق تحرير منصة "متصدقش" من منزله في مدينة الشروق، جاء ذلك بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه هو وزوجته بالضرب والشتائم، وذكرت زوجته أنه تم تهديدهما بابنهما.

https://twitter.com/i/web/status/1693002904272015753 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وذكرت زوجة أسعد لموقع "مدى مصر" أن العناصر قامت بالولوج الى حسابات المنصة وحذف منشورين يتعلقان بهوية المصريين الموجودين على الطائرة التي ضبطت في زامبيا قادمة من مصر، واضاف بأن العناصر الأمنية "صادرت كافة أجهزة الحواسيب والهواتف الشخصية الموجودة في المنزل ومبلغ ثمانية ألاف جنيه ومصوغات.

هذا وصرح عضو في فريق تحرير"متصدقش" للموقع ان بالاضافة الى اعتقال أسعد، يتعرض باقي أعضاء الفريق داخل مصر حاليا الى ضغوطات ومطاردات أمنية، منذ مساء الجمعة بسبب التغطية الخاصة للطائرة التي ضبطت في زامبيا قادمة من مصر وعلى متنها نحو 5.7 مليون دولار نقدا، و127 كيلوغرام من سبائك معدنية مطلية بالذهب.

وطالب اعضاء الفريق الكشف عن مكان أسعد والسماح لمحاميه بالتواصل معه ومعرفة التهم التي وجهت له، كما حملت السلطات الأمنية المصرية مسؤولية سلامة فريقها، وتطرقت الى في بيان الى تعرض فريقها الى انتهاكات من جانب السلطات الأمنية اضافة الى اختراق صفحاتها، وذلك بعد تغطيتها لحادث الطائرة، وتحققها من ورود أسماء ضباط جيش وشرطة سابقين في القضية.

المنصة نشرت بعد أعلان السلطات الزامبية ضبط ستة مصريين على متن الطائرة بالاضافة الى اربعة آخرين من زامبيا، ولاتفيا وهولندا وإسبانيا تواجدوا على متن الطائرة، معلومات عن هوية خمسة من المصريين الذين القي القبض عليهم، الا انها حذفت لاحقاء معلومات حول أحد الخمسة وأبقت على أربعة.

زوجة أسعد قالت أفراد القوة طلبوا منهما احضار الدولارات الموجودة بالمنزل، مؤكدين لأسعد أنه لا يدرك خطوره ما نشرته منصته حو تورط ضباط في قضية طائرة زامبيا، التي بدأت المنصة النشر عنها منذ يوم الأربعاء.