الأجهزة الأمنية المصرية تعتقل الصحافي كريم أسعد بسبب قضية "طائرة زامبيا"

اعتقلت أجهزة الأمن المصرية صباح اليوم القبض على الصحفي كريم أسعد، من فريق تحرير منصة "متصدقش" من منزله في مدينة الشروق، جاء ذلك بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه هو وزوجته بالضرب والشتائم، وذكرت زوجته أنه تم تهديدهما بابنهما.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .