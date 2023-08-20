"العفو شمل 464 في حالة اعتقال و173 مدانون ابتدائيا ولم يصدر الحكم في حقهم استئنافيا و16 من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب"

يخلد الشعب المغربي، اليوم الأحد، الذكرى الـ 70 لثورة الملك والشعب، وهي مناسبة يستحضر فيها المغاربة في أجواء الحماس الوطني، صفحة مشرقة من تاريخ بلادهم، الحافل بقيم التلاحم والنضال في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته.

FADEL SENNA / AFP عرضت طائرات القوات المسلحة الملكية المغربية فوق مدينة المضيق بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتولي الملك محمد السادس العرش في 30 يوليو 2023.

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو على 653 شخصا، منهم 464 في حالة اعتقال و173 موجودين في حالة سراح، و16 من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعد مراجعتهم لمواقفهم الفكرية".

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة العدل نشرته وكالة الأناضول التركية . وأوضح البيان أن "العفو شمل مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا".

وفي مايو/ أيار 2016، أطلق المغرب برنامج "مصالحة" بغية تأهيل معتقلين في قضايا إرهاب، تمهيدا لإعادة إدماجهم بالمجتمع.

وتشرف على البرنامج المندوبية العامة لإدارة السجون (حكومية)، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء (رسمية)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي).ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور، هي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني.

واشتدت المقاومة في البلاد منذ نفي العاهل المغربي عام 1953 إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى مدغشقر في يناير/ كانون الثاني 1955، ليعود إلى المملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني من السنة نفسها، وتوجت المقاومة بحصول المغرب على الاستقلال عام 1956.