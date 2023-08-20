وقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح الأحد في إقليم البنجاب، حيث اصطدمت الحافلة التي كانت متجهة إلى إسلام أباد بشاحنة صغيرة كانت متوقفة على جانب طريق لاهور

لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم وإصابة 13 خرين، بعد أن اشتعلت النيران في حافلة بعد اصطدامها بشاحنة صغيرة كانت متوقفة على جانب طريق سريع شرقي باكستان، حسبما ذكرت الشرطة ومسؤولو إنقاذ يوم الأحد.

وذكر ضابط الشرطة البارز فهد أحمد، أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح الأحد في إقليم البنجاب، حيث اصطدمت الحافلة التي كانت متجهة إلى إسلام أباد بشاحنة صغيرة كانت متوقفة على جانب طريق لاهور - إسلام أباد السريع.

وقال موقع "جيو نيوز"، نقلا عن مسؤولين، إن الشاحنة كانت تحمل براميل وقود وهو ما تسبب في اشتعال النيران التي اجتاحت الحافلة، التي كانت تحمل على متنها أكثر من 40 شخصا.

وحسب السلطات، تم نقل جثث القتلى والمصابين إلى المستشفى، بينما حاول سكان المنطقة القريبة من موقع الحادث إخراج الركاب بكسر نوافذ الحافلة.