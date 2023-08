الافراج عن الصحافي كريم أسعد الذي ارتبطت قضيته مع "طائرة زامبيا" وتقرير يتحدث عن اختفاء غامض لقائد الطائرة

أفرجت السلطات المصرية مساء اليوم عن الصحافي كريم أسعد بعد اعتقال استمر يومين، وذلك وفقا لما اعلنته منصة "متصدقش" الذي يعمل بها أسعد.

