الافراج عن الصحافي كريم أسعد الذي ارتبطت قضيته مع "طائرة زامبيا" وتقرير يتحدث عن اختفاء غامض لقائد الطائرة

وتقارير في زامبيا تشير الى ارتباط قضية "طائرة زامبيا" بقضية تهريب مخدرات لمافيا محلية وتتحدث عن اختاء الطيار مباشرة بعد الكشف عن القضية

أفرجت السلطات المصرية مساء اليوم عن الصحافي كريم أسعد بعد اعتقال استمر يومين، وذلك وفقا لما اعلنته منصة "متصدقش" الذي يعمل بها أسعد.

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وكانت نقابة الصحافيين في مصر طالبت اليوم السلطات الأمنية إطلاق سرح الصحافي كريم أسعد والكشف عن مكان احتجازه بعد اعتقاله ليلة (الجمعة- السبت) بعد مداهمة منزله في مدينة الشروق.

ويشار الى أن الصحافي أسعد يعمل في منصة "متصدقش" الألكترونية المتخصصة في نشر الحقائق والتي قامت بنشر على مدار أيام معلومات عن "طائرة زامبيا" وهي الطائرة الخاصة الأتية من القاهرة محملة بأموال ومعادن ذهبية والتي أعلنت سلطات زامبيا عن ضبطها.

المنصة أعلنت في بيان عبر صفحتها في موقع "اكس" إنه : "في الواحدة من صباح السبت تعرض زميلنا الصحفي كريم أسعد.. للاعتقال بعد أن اقتحمت منزله قوة أمنية من مسلحين بملابس مدنية". وتابع بيان المنصة: "لم يسأل المسلحون زميلنا قبل اعتقاله سوى عن تغطيتنا على مدى الأيام القليلة الماضية لحادث طائرة زامبيا القادمة من مصر".

من جانبها كثفت المنصة خلال الأيام الأخيرة من نشرها المعلومات عن واقعة الطائرة الخاصة، والذي جاء بعد اعلان زامبيا الثلاثاء الماضي عن توقيف عشرة أشخاص بينهم ستة مصريين، على متن طائرة تحمل 5,6 ملايين دولار وقطعا معدنية تزن أكثر من 127 كيلوغراما وأسلحة، كما كشفت منصة "متصدقش" عن أسماء أربعة من المصريين الذين كانوا على متن الطائرة وبينهم ضابط سابق في الجيش المصري ورئيس شركة وتاجر ذهب وشخص يتطابق اسمه مع اسم ضابط شرطة.

وعلى صعيد متصل بحيثيات القضية نقلت "العربية" عن موقع "زامبيان أوبزرفر" الذي تحدث عن نتائج تحقيق قادت إلى شكوك حول تصفية حسابات بين عصابات تهريب للذهب والمعادن، وقال الموقع إن الطيار الذي احتجزته هيئة مكافحة المخدرات في زامبيا على خلفية الحادث اختفى مباشرة.

وذكر التقرير أن الطيار هو بارتيك كاوينيو وكان يقود الرحلة، ولذلك فإنه من المفترض أن تكون لديه معلومات مهمة ودقيقة يمكن أن تساهم بكشف ملابسات القضية، وتحديد هوية الشخص الذي حجز رحلة الطيران المحلية، والتي كانت ستنقل الذهب والدولارات المضبوطة على متن الطائرة الأولى. وذكرت الصحف الزامبية أن الطائرة ليست مصرية، مؤكدة أنها مسجلة في أحد الدول الاوروبية.

وكشفت الشركة التي يتبع لها الطيار كاوينيو التي يتبع لها الطيار الزامبي قائد الرحلة، وهي زامبيا سكاي يوسف زوملا، وهي تمتلك بالفعل الطائرة الثانية التي تم ضبطها والتي كانت ستنقل الذهب والدولارات.

كما تطرقت الوسائل الاعلامية في زامبيا الى واقعة القاء السلطات في زامبيا على شخص يدعى شادرك كاسندا، وهو مجرم محترف ومعروف ويمتلك تعاملات مشبوهة، وقام باقتياده الى مكان آمن للتحقيق معه لمعرفة ضلوعه بالقضية، وذكرت انه تم القبض عليه قبل شهرين بشبهة الاحتيال على رجل أعمال، وأكدت أنه مطلوب في الصين لارتكابه جرائم مالية، كما القي القبض عليه مؤخرا في جنوب إفريقيا بتهمة النصب على شخصية بارزة.