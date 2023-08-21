عشية انطلاق قمة بريكس: الجزائر تدشن طيرانًا مباشرًا مع جنوب إفريقيا

بإضافة وجهة جوهانسبرج بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الخميس والأحد، سيرتفع عدد الرحلات الدولية للخطوط الجوية الجزائرية إلى 45 رحلة

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، مساء الأحد، عن تدشينها خط طيران مباشر بين العاصمة الجزائر ومدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا التي تستضيف قمة مجموعة بريكس بين 22 و 24 آب أغسطس الجاري، وفق النشر في الأناضول.

وبإضافة وجهة جوهانسبرج بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الخميس والأحد، سيرتفع عدد الرحلات الدولية للخطوط الجوية الجزائرية إلى 45 رحلة. وأكدت الشركة في بيان أن أولى الرحلات بدأت اعتبارا من مساء الأحد، ووصلت خلال وقت سابق اليوم الإثنين.

ونقل بيان للهيئة العامة للطيران المدني في الجزائر، الإثنين، عن وزير النقل يوسف شرفة، قوله، إن الخط الجوي الجديد سيساهم في تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا لا سيما في المجال الاقتصادي.

من الجدير ذكره أن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام الى منظمة "بريكس"، حسب ما أعلنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليندي باندور وتشمل عدة دول عربية بينها المغرب (التي نفت الأمر لاحقا) والجزائر والإمارات والبحرين. وأضافت باندور أن "السياق الجيو-سياسي الحالي أدى إلى تزايد الاهتمام بالانضمام إلى بريكس، خاصة من بلدان الجنوب التي باتت تبحث عن بدائل جديدة في عالم متعدد الأقطاب".

وتنطلق في عاصمة جنوب إفريقيا، أعمال قمة مجموعة "بريكس"، والتي تضم دول الصين، والهند، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، وروسيا.