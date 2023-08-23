الجزائر تدفع بمساعي اللحظة الأخيرة لوقف التدخل العسكري في النيجر بمباركة واشنطن

أكد وزير الخارجية أحمد عطاف أن "حل هذه المشكلة من خلال التدخل العسكري هو خيار صعب للغاية التفكير فيه، ونجاحه بعيد كل البعد عن التحقق"

أوفدت الجزائر وزير خارجيتها أحمد عطاف إلى ثلاث دول في مجموعة إيكواس لإقناعها بالعدول عن التدخل العسكري ردا على عزل محمد بازوم بالنيجر من قبل الجيش والبحث في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة تداعيات التصعيد المحتمل، بمباركة من واشنطن وبخلاف الموقف الفرنسي المتحمس لحسم الأزمة عسكريا، وفق النشر في القدس العربي.

ذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن الوزير أحمد عطاف بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شرع في زيارات عمل إلى كل من جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية البنين وجمهورية غانا، لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وتعد نيجيريا من أكثر الدول الإفريقية التي تربطها علاقات قوية بالجزائر بالإضافة إلى مصالح مشتركة، تقع النيجر في قلبها، مثل أنبوب الغاز الإفريقي الأوروبي "نيغال" الذي ينطلق من نيجيريا ويمر عبر النيجر وينتهي في الجزائر كدولة مصب باتجاه الدول الأوروبية.

من جانبها أكدت الولايات المتحدة عبر سفيرتها في الجزائر إليزابيث مور أوبين أن بلادها تفضل الحوار السياسي للعودة الى الشرعية الدستورية في النيجر.

ولفتت السفيرة إلى أن بلادها تقدر بشدة موقف الجزائر وستستمر في التشاور معها حول هذه القضية المهمة للغاية، مؤكدة أن موقفي البلدين متشابهان تماما إزاء ما يحدث في النيجر. وقالت: "نود أن نرى عودة النظام الدستوري ونأمل أن يسمح الحوار السياسي بالإفراج عن الرئيس بازوم وعائلته، وأن يعود البلد إلى وضع مستقر ويكون قادرا على تلبية حاجات النيجريين".

يأتي المسعى الدبلوماسي الجزائري وسط أنباء عن رفض الجزائر طلبا فرنسيا بعبور الطائرات العسكرية الفرنسية فوق الأجواء الجوية الجزائرية في إطار العملية العسكرية المرتقبة في النيجر وهو ما نفاه لاحقا مسؤولون عسكريون فرنسيون في حديثهم مع وكالة رويترز.

شدد الرئيس عبد المجيد تبون منذ البداية ومعه رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، على عدم جواز اتباع الحل العسكري بشأن النيجر وأكد وزير الخارجية أحمد عطاف في حديثه مع وسائل إعلام أمريكية أن "حل هذه المشكلة من خلال التدخل العسكري هو خيار صعب للغاية التفكير فيه، ونجاحه بعيد كل البعد عن التحقق".