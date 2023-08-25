مجموعة "بريكس" تدعو إلى "ضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء"

هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها حكومة رامافوسا دفع أعضاء آخرين في مجموعة "بريكس" لدعم مواقف جبهة البوليساريو

شددت مجوعة"بريكس" في بيان نشرته جنوب إإفريقيا الدولة المضيفة للاجتماع على أن البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا تدعو إلى "ضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء الغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتنفيذا لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها حكومة سيريل رامافوزا دفع أعضاء آخرين في مجموعة "بريكس" لدعم مواقف جبهة البوليساريو. وكانت جنوب أفريقيا قد تمكنت من إدراج قضية الصحراء خلال اجتماع على مستوى نواب وزراء خارجية دول "بريكس"، عقد في أبريل/نيسان المنصرم في بريتوريا.

وفي الفقرة 13، أكد البيان الختامي للاجتماع على "ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم ومتبادل وحل سياسي مقبول لقضية الصحراء الغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة".

وفي السياق أعرب ممثلو البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا عن "دعمهم الكامل لمهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، كما أعربوا عن دعمهم الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية وجهوده لدفع العملية السياسية التي ترمي إلى استئناف الحوار بين الطرفين".

وتميزت الجلسة الافتتاحية، أمس الخميس، لقمة "بريكس-إفريقيا" بكلمة لوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، دعا فيها إلى "احترام وحدة أراضي الدول".

وفي الأول من يناير/كانون الثاني من عام 2024، ستدخل السعودية والإمارات ومصر والأرجنتين رسميا إلى المجموعة بينما تم رفض طلب الجزائر، الداعم الأول لجبهة البوليساريو.

وتدعم السعودية ومصر الوحدة الترابية للمغرب، بينما افتتحت أبو ظبي، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، قنصلية لها في العيون. من جهتها، تؤيد الأرجنتين المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء.

وتعد الأرجنتين إحدى الدول القليلة في أمريكا الجنوبية، إلى جانب البرازيل وتشيلي، التي لم تعترف مطلقًا بدبه البوليساريو، على الرغم من ضغوط القوى اليسارية داخل برلمانات الدول السالفة الذكر.