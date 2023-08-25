النيجر: السلطات الإنقلابية تمهل سفير فرنسا 48 ساعة لمغادرة البلاد

رفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة" لدعوتها الى "إجراء مقابلة وتصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر"

أمهلت وزارة الخارجية في النيجر، اليوم الجمعة، السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة نيامي، في تصعيد إضافي للتوتر بين قادة انقلاب 26 تموز/يوليو وباريس، وشددت في بيان على أنه نظرا "لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة" لدعوتها الى "إجراء مقابلة وتصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر"، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت "والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة".