الجزائر تبحث مع بنين سبل تجنب خيار اللجوء للقوة لحل أزمة النيجر

وأضافت الوزارة، أن عطاف أجرى "محادثات مطولة مع نظيره البنيني، باكاري أجادي أوشلغون، استعرضا فيها “مستجدات الأزمة الحالية في النيجر

أعلنت الجزائر وبنين، أمس الجمعة، عن تمسكهما بـ”الضوابط القانونية للاتحاد الأفريقي الرامية لمعالجة آفة التغييرات غير الدستورية للحكومات”. وأكد الجانبان على أن “خيار اللجوء إلى القوة يهدد بمضاعفة حدة وخطورة التحديات التي يواجهها النيجر والمنطقة برمتها”.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أن الوزير أحمد عطاف، حل بكوتونو، عاصمة بنين، ضمن الجولة الدبلوماسية التي يقوم بها بتكليف من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، والتي بدأت من نيجيريا وتشمل غانا، وهي الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”.

وأضافت الوزارة، أن عطاف أجرى "محادثات مطولة مع نظيره البنيني، باكاري أجادي أوشلغون، استعرضا فيها “مستجدات الأزمة الحالية في النيجر وسبل المساهمة في تهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في البلاد حفاظا على أمنه واستقراره”.

كما تطرق الوزيران لزيارة رئيس بنين باتريس تالون إلى الجزائر بدعوة من عبد المجيد تبون، واتفقا على ” طرق التحضير الناجع لها من أجل إعطاء انطلاقة نوعية جديدة للعلاقات بين الجزائر وبنين”.

كما تبادلا المعلومات والتحاليل حول الجهود المبذولة بغية الدفع بالحل السلمي وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي يهدد بمضاعفة حدة وخطورة التحديات التي يواجهها النيجر والمنطقة برمتها.

وكانت وزارة الخارجية في النيجر، قد أمهلت أمس الجمعة، السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة نيامي، في تصعيد إضافي للتوتر بين قادة انقلاب 26 تموز/يوليو وباريس