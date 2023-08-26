المغرب: ملايين الأمتار المكعبة من الماء تبخرت بسبب الحرارة المفرطة

وتشير الأرقام إلى أن هناك انخفاضا بأكثر من سالب خمسة في المئة، في ظرف ثلاثة أشهر، أي حوالي 821 مليون متر مكعب من المياه تبخرت.

تشهد مستويات ملء السدود بالمغرب تراجعا بشكل ملحوظ ومستمر، بسبب عامل الحرارة غير المسبوقة إذ أدت في بعض مناطق البلاد إلى تبخر الكثير من المخزون المياه.

وبحسب أرقام وزارة التجهيز والماء التي نشرت عبر موقعها، أمس الجمعة، فإن نسبة ملء السدود بلغت 27.45 في المائة، بإجمالي يقدر بأربعة مليارات و425 مليون متر مكعب؛ في حين كانت في نهاية مايو/آيار الماضي عند مستوى 32.52 في المائة، بإجمالي خمسة مليارات و246 مليون متر مكعب.

وتشير الأرقام إلى أن هناك انخفاضا بأكثر من سالب خمسة في المئة، في ظرف ثلاثة أشهر، أي حوالي 821 مليون متر مكعب من المياه تبخرت، حسب موقع "هسبريس" المغربي.

وفي هذا السياق، يقول الخبير البيئي، حكيم الفيلالي، في حديث لموقع "الحرة" إن "ارتفاع درجة الحرارة ساهم في تعميق أزمة الموارد المائية، خاصة في البيئات شبه الجافة".

ويشير الخبير إلى أنه "من خلال تزايد كميات المياه المتبخِّرة من المسطحات المياه العذبة (السدود، البحيرات، الأنهار...)، في إطار عملية تندرج ضمن ما يسمى بالدورة المائية (تبخر- تكاثف - تساقط..)، انخفضت كمية المياه".

وأضاف الفيلالي أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى "زيادة ظاهرة التبخر، مما ساهم بشكل كبير في تلف العديد من الشجيرات والمحاصيل الزراعية".