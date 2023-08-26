وزير الخارجية الجزائري يختتم جولته في دول "إيكواس"

ورفض التغييرات الدستورية للحكومات في أفريقيا

جدد وزير الخارجية الجزائري حمد عطاف، اليوم السبت، رفض بلاده استخدام القوة لحل الأزمة في النيجر، في مقابل التمسك التام بمبدأ حظر ورفض التغييرات الدستورية للحكومات في أفريقيا. جاء هذا بحسب ما نشر موقع العربي الاخباري.

Ludovic MARIN / AFP يلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة خلال مراسم التوقيع في جناح الشرف بمطار الجزائر العاصمة في 27 أغسطس 2022

وقال عطاف في تصريح صحافي عقب لقائه رئيس غانا نانا أكوفو أدو، في ختام زيارته إلى دول غرب أفريقيا، إن المحادثات التي أجراها "تركزت على ترقية أسس للحل السلمي للأزمة في النيجر، وتجنيب هذا البلد والمنطقة برمتها، تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع والعواقب الخطيرة التي قد تنجر عن اللجوء إلى خيار استخدام القوة".

بدأ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الأربعاء، جولة إلى ثلاثة بلدان تنتمي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" للتشاور بشأن أزمة النيجر.

جاء ذلك في بيان للخارجية الجزائرية، أعلنت فيه أن عطاف سيشرع في زيارات عمل إلى كل من نيجيريا وبنين وغانا، دون الإشارة إلى مدة الجولة.

وذكر البيان أن الجولة تأتي "بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإجراء مشاورات مع نظرائه بهذه البلدان التي تنتمي إلى مجموعة إيكواس" . وأضاف أن المشاورات ستتمحور حول أزمة النيجر وسبل حلها، عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع.

وتعتبر الجولة انخراطا سياسا أكبر للجزائر بمساعي حل الأزمة، بعدما اكتفت سابقا بإدانة الانقلاب والمطالبة باستعادة الشرعية الدستورية ورفض التدخل العسكري.