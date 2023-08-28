إلغاء نتائج انتخابات الجالية الغابونية بالمغرب بعد اقتحام السفارة في الرباط

مصدر مطلع من سفارة الغابون لدى المغرب “القرار جاء نتيجة اقتحام السفارة من قبل محتجين. وبه، فلن يتم نهائيا احتساب نتائج الفرز الذي تم بالمغرب”

ذكر مصدر مطلع من سفارة الغابون لدى المغرب أن “نتائج التصويت الخاصة بالجالية الغابونية بالمغرب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تم إلغاؤها بشكل كلي”مشيرا إلى أن “القرار جاء نتيجة اقتحام السفارة من قبل محتجين. وبه، فلن يتم نهائيا احتساب نتائج الفرز الذي تم بالمغرب”وقال “الأضرار المادية بالسفارة جسيمة وكبيرة، كما تم رصد عمليات نهب”، مشيرا إلى أن “المصالح المعنية ما تزال في عملية معاينة الأضرار الكاملة”.

وكان نحو خمسة آلاف مواطن غابوني وقعوا، أمس الأحد، عريضة تطالب باستقالة سفير بلادهم في المغرب، بعد صدامات وقعت السبت داخل السفارة في الرباط وخارجها على خلفية عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في الغابون.

وجاء في العريضة "ندعو إلى الاستقالة الفورية للسفير الغابوني بالمغرب (سيلفر أبو بكر مينكو مي نسيم)، بسبب مسؤوليته المفترضة عن هذا الوضع". وجمعت العريضة أكثر من 4600 توقيع حتى نهاية ظهر الأحد.

وذكر شهود عيان أن صدامات جرت مساء السبت بين قوات الأمن المغربية وغابونيين حاولوا دخول السفارة للاطّلاع على عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

وتنافس في الانتخابات الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو أونديمبا الذي يتولى المنصب منذ 14 عاما، مع مرشح المعارضة الرئيسي ألبرت أوندو أوسا الذي دان وقوع "تزوير".

وتظهر مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاصا يلقون الكراسي في اتجاه قوات الأمن المغربية داخل سفارة الغابون في الرباط.

وقال طالب غابوني، إن "السفارة دعت قوات الأمن المغربية إلى إبعادنا وإخلاء الجزء الأمامي من المبنى. وعندها اندلعت المواجهات"، وأوقف عدد من الأشخاص قبل إطلاق سراحهم الأحد، فيما "لا يزال آخرون رهن الاعتقال"، بحسب شهود.

ولم يتسنَّ الحصول على تأكيد للوقائع من السلطات المغربية، كما أن سفارة الغابون في المغرب لم تتحدث عن أحداث السبت ولا عن نتيجة الفرز.