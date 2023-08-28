الجزائر تتهم المغرب بالوقوف وراء انتشار الحشرة القرمزية في غرب البلاد

"مصدر انتشار هذا الوباء الإيكولوجي، لم يأت من عدم، بل يعود سببه إلى مستثمر مغربي أراد الاستثمار في المواد التجميلية، فقام بجلب هذه الحشرة إلى المغرب

اتهمت الجزائر المغرب بالوقوف وراء انتشار الحشرة القرمزية لنبتة الصبار في غرب البلاد، وذكرت مصادر رسمية أن "مصدر انتشار هذا الوباء الإيكولوجي، لم يأت من عدم، بل يعود سببه إلى مستثمر مغربي أراد الاستثمار في المواد التجميلية، فقام بجلب هذه الحشرة إلى المملكة المغربية من أجل إنشاء مشروع استثماري يخص صناعة المواد التجميلية، باعتبار أن هذه الحشرة تفرز سائل ’الكارمين’ القرمزي، وهو السائل الذي يستعمل في صناعة مستحضرات التجميل، غير أن عملية تكاثر الحشرة القرمزية وارتفاع درجة الحرارة جعلها تنتشر في المساحات الغابية، وقد ساعدت الرياح في انتقالها عبر الهواء إلى المناطق الشرقية للمملكة المغربية لتزحف، بعد ذلك، إلى المناطق الغربية بالحدود الجزائرية – المغربية".

وأضافت صحيفة "الشر وق" الجزائرية أن "والي ولاية تلمسان اتخذ "قرارا يقضي بتشكيل لجنة مكافحة هذه الحشرة والاعتماد في محاربتها على القلع والردم" حيث تواصل السلطات الولائية والجهات المختصة بولاية تلمسان في مكافحة الآفة البيئية التي تسبّبت فيها الحشرة القرمزية، من خلال قلع وردم نباتات الصبار المتضررة من هذه “الحشرة”، وتكثيف الحملات التحسيسية التي تدعو إلى الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي بؤر جديدة.

واضافت الصحيقة"ساعدت الظروف المناخية هذا الوباء على الانتشار أكثر، خاصة ارتفاع الحرارة والرطوبة باعتبارهما عاملان جعلا من الحشرة القرمزية تتوغل أكثر وتستمر في زحفها السريع، يقابلها من جهة أخرى، مقاومة مستميتة من قبل اللجنة الولائية التي تم تشكيلها منذ إعلان وزارة الفلاحة عن اكتشاف النقاط السوداء الأولى لهذا الوباء"

وفي هذا السياق، اتخذ والي ولاية تلمسان، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مكافحة هذه الحشرة والاعتماد في محاربتها على القلع والردم، وهي المهمة التي أسندت إلى عديد الهيئات منها مديرية المصالح الفلاحية ومحافظة الغابات، والديوان الوطني للنباتات الغابية ومختلف المصالح الأمنية، وعقد اتفاقية مع المؤسسة العمومية “صفا الظهرة” المختصة في الأشغال العمومية، حيث تعمل هذه اللجنة، منذ تنصيبها، على اتخاذ جملة من الإجراءات الميدانية والعملية وأخرى استباقية في محاولة منها لحصر النقاط السوداء، ووضع أحزمة أمنية للحد من هذا الخطر البيئي الذي بات يهدّد نبات الصبار والتين الشوكي.

وتكلّلت مجهودات اللجنة المكلفة بمكافحة هذا الخطر الإيكولوجي، حسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق”، بالقضاء على ما يزيد عن 12 بؤرة سوداء بالمناطق الحدودية والساحلية، ولا تزال عملية المكافحة مستمرة، رغم العوامل الطبيعية والظروف المناخية التي اختارت “التحالف” مع الحشرة وحاولت تقييد المجهودات المبذولة، وما توفر من إمكانيات، يضاف إلى هذا قلة الإمكانيات المتوفرة لدى عديد البلديات وارتفاع درجة الحرارة، ما شجّع الحشرة على الزحف أكثر خلال الأشهر والسنوات الماضية، حيث تم إحصاء 75 نقطة سوداء مسّت 35 بلدية معظمها أماكن وعرة ومسالك صعبة، وقد تم اتخاذ إجراءات استباقية من خلال وضع أحزمة أمنية بالمناطق الشرقية بعدما تم اكتشاف بؤر جديدة تزحف نحو مناطق بشرق الولاية منها بني وارسوس، عين يوسف التي مسّها هي الأخرى هذا الوباء بهدف الحد من انتشاره بالمناطق الغربية والشرقية والشمالية.

وتبقى مكافحة هذا الوباء تنحصر في قلع وردم النباتات المتضررة، في ظل غياب بدائل أخرى، حيث يستحيل للمبيدات القضاء عليه، ويبقى الحل الوحيد هو جلب كائن بيولوجي (حشرة) أخرى طبيعية أو ما يمكن تسميته بيولوجيا “العدو الطبيعي” ليتغذى من الحشرة القرمزية، وهو ما خلصت إليه معظم نتائج البحث لدى عديد الخبراء في الدول المتضررة، كما هو الشأن في فلسطين

فيما تبقى ثمرة التين الشوكي لدى الكثير من الفلاحين والمواطنين مصدر رزق موسمي مهم، حيث يعمد الكثيرون على قطفها وبيعها في الأسواق وعلى حواف الطرقات باعتبارها فاكهة الفقراء الأولى في موسم الصيف.