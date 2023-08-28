رئيس اتحاد اليهود الليبيين لـi24NEWS : اللقاءات الليبية الإسرائيلية ليست جديدة

رفائيل لوزون قال إن هناك من الشعب الليبي من رحب بالاجتماع وكان فرحا مقابل من احتجوا وغضبوا ردا عليه

على خلفية الضجة التي أثيرت بعد الكشف عن الاجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش، عقب رفائيل لوزون رئيس اتحاد اليهود الليبيين على الاجتماع وخلال تعليقه على الردود الشعبية الليبية علبه وفقا لاطلاعه الشخصي ذكر لوزون "أن هناك من الشعب الليبي من رحب وكان فرحا بالاجتماع، ومن جانب آخر هناك من هاجم اللقاء ما أسفر لاحقا عن وقوع احتجاجات ومظاهرات عنيفة ".

كما تطرق لوزون خلال لقاءه مع i24NEWS الى مجموعة من الاجتماعات والاتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين كان على إطلاع عليها والتي جرت قبل وبعد الثورة الليبية وقال :"" شارك في الاتصالات في شهر حزيران/يونيو 2017 خلال مؤتمر كبير نظمته في جزيرة رودوس وزير الثقافة والاعلام الليبي السابق عمر قويري مع وزراء إسرائيليين مثل غيلا جملئيل وأيوب قرا وعميد من الجيش الإسرائيلي ، كان هذا اللقاء ممتازا، ورتبت بعدها عدة لقاءات غير رسمية في اوروبا مع شخصيات ديبلوماسية ليبية وإسرائيلية"

وفي تعليقه إن كانت ايطاليا تحاول لعب دور الوسيط لتقريب العلاقات بين إسرائيل وليبيا قال :"ان حكومة ميلوني قريبة من إسرائيل ، ومن ناحية أخرى لايطاليا علاقة تاريخية مع ليبيا تمتد الى 100 عام، وما جرى هو أمر ليس مخططا، وايطاليا كانت هنا فقط البلد المستضيف، واللقاء عادي جدا".