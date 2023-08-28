زامبيا: مصريون وزامبيون يمثلون أمام المحكمة بسبب قضية "طائرة الكنز" الغامضة

هذه القضية اثارت ضجة كبيرة في مصر بسبب التساؤلات حول هويات الشخصيات المرتبطة بها

مثل خمسة مصريين وستة زامبيين أمم المحكمة اليوم الاثنين فيما يتعلق بقضية طائرة غامضة عرفت باسم "طائرة الكنز" هبطت في لوساكا، عاصمة زامبيا وهي تحمل ما يقرب 280 كيلو من الذهب "المشتبه"، وما يقرب من ستة ملايين دولار نقداـ ومخزن من الأسلحة.

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وأدى الحادث الى بذل مزيد جهود مشتركة من سلطات مكافحة المخدرات وسلطات إنفاذ القانون، مما أدى الى اعتقال 11 فردا، من بينهم ضابط كبير في شرطة زامبيا، بتهمة "التجسس".

وشوهد المشتبه بهم وهم يصلون الى محكمة الصلح بوقت سابق اليوم بمرافقة السلطات، مما يشير الى البدء رسميا بالاجراءات القانونية.

ويأتي هذا التطور في أعقاب الاستيلاء مؤخرًا على ما يقرب من 280 كيلو من الذهب مشتبه، ومجموعة صغيرة من الأسلحة النارية، و126 طلقة ذخيرة، ومبلغ كبير يبلغ حوالي 5.7 مليون دولار من الطائرة التي هبطت في لوساكا.

وباشرت دائرة مكافحة المخدرات التحقيق في الحادث. وذكر بشكل قاطع أن الطائرة المستأجرة كانت تنقل "بضائع خطرة"، مما أثار المزيد من التساؤلات حول طبيعة العملية.

من بين المشتبه بهم هناك ضابط مصري سابق ورجل أعمال مصري، إضافة إلى ضابط شرطة زامبي، بحسب التفاصيل الواردة في وثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأثارت الظروف المحيطة بهذا الحدث اهتماماً كبيراً، خاصة في مصر .

وقبل أسبوع أفرجت السلطات المصرية عن صحافي مصري مستقل كان قد احتُجز في القاهرة بعد نشره تقاريرا ربطت بين مسؤولين ومزاعم عن تهريب الأموال النقدية والأسلحة والذهب. ومع ذلك، لا تزال الروايات المتضاربة تنتشر، حيث تؤكد وسائل الإعلام الحكومية المصرية أن هذه الطائرة مملوكة للقطاع الخاص ومرت عبر مطار القاهرة برحلة ترانزيت،

ومن المحتمل أن يواجه المشتبه بهم أحكامًا بالسجن تصل إلى 30 عامًا بموجب القانون الزامبي.