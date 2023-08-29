السودان: 40 شخصا معظمهم من النساء والأطفال حصيلة النزاع في دارفور

الثلاثاء، غادر رئيس أركان الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مصر في أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء القتال مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية

لقي 39 مدنيا، معظمهم من النساء والأطفال، مصرعهم في قصف على منطقة دارفور بغرب السودان، على ما أفاد الثلاثاء، مسعفون وشهود.

ووقع الهجوم في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي اضطر 50 ألف شخص للفرار منها منذ 11 أغسطس/آب الماضي، بحسب الأمم المتحدة. بدأ القتال بين جماعتين مسلحتين متنافستين في أبريل/نيسان وامتد من العاصمة الخرطوم إلى دارفور وكردفان وولاية الجزيرة، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 5000 شخص وتشريد أكثر من 4.6 مليون شخص.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، غادر رئيس أركان الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مصر في أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء القتال مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، وفقًا لمجلس السيادة الحاكم في البلاد.

وقال المجلس في بيان إن الفريق البرهان سيجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "حول آخر التطورات في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين". وأضاف أن البرهان، الذي يرأس المجلس، كان برفقته رئيس المخابرات أحمد إبراهيم مفضل ووزير الخارجية المؤقت علي الصادق.

لعدة أشهر، حاصرت قوات الدعم السريع البرهان داخل المقر العسكري في الخرطوم، لكن في الأسبوع الماضي قام قائد الجيش بأول ظهور علني له خارج المجمع لزيارة القوات في أجزاء من الدولة التي مزقتها الحرب. وكان يوم الاثنين في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر حيث ألقى خطابا ناريا أمام القوات، وتعهد بقتال قوات الدعم السريع التي وصفها بالمرتزقة "لإنهاء التمرد".