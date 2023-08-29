تقارير متضاربة حول مكان تواجد الوزيرة المنقوش، هل فعلا هربت من ليبيا؟

حيث ان وزارة الأمن الداخلي أكدت أن المنقوش لا زالت في البلاد ولم تمر من مطار معيتقة

تضاربت التقارير حول مكان تواجد وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بعد تعليقها من منصبها، والتي انتشرت في أنحاء العالم وذلك بعد نشر وزارة الخارجية الإسرائيلية تفاصيل اجتماعها مع وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين في روما.

في حين ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن المنقوش فرت الى تركيا، ونقل تصريحات من مستشاريها قالوا إن :"رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أعلن بأنه سيتم توقيف الوزيرة من عملها وسيتم التحقيق معها حول قضية الاجتماع. لقد فرت الى تركيا بسبب مخاوف على سلامتها، وافيد بأنه مواطنون ليبيون غضبوا بعد سماعهم عن الاجتماع بين كوهين والمنقوش وقاموا بإحراق الأعلام الإسرائيلية في شوارع ليبيا احتجاجا على ذلك.

صحيفة "بوابة الوسط" نقلت عن مصدر قال إن المنقوش غادرت تركيا وتمكث حاليا في لندن. وأعلن الدبيبة أمس عن توقيفه الوزيرة عن عملها بشكل مؤقت، في حين أشارت وسائل إعلام محلية إنه وفقا لمصادر تمت إقالتها.وأعلن وزير الخارجية الليبية أمس لوسائل الإعلام في البلاد بأن الاجتماع بين المنقوش وكوهين في روما "ليس رسميا".

في المقابل ، وزارة الأمن الداخلي الليبية نفت "هروب" الوزيرة التي تم توقيفها عن عملها، وذكرت أنها لم تمر من مطار معيتيقة على الإطلاق، إضافة لذلك، أوضحت الوزارة موقفها مع ادانتها تصرف وزيرة الخارجية :"الحكومة الليبية تحترم مشاعر المواطنين في كل المواضيع، وخصوصا بقضية الشعب الفلسطيني". وافيد ان هناك أمر منع من السفر من البلاد صدر بحق المنقوش.