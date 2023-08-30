English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • افريقيا
  • المغرب ينهي مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق لتلبية الطلب المتزايد على المياه

المغرب ينهي مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق لتلبية الطلب المتزايد على المياه

i24NEWS

دقيقة 1
العلم المغربي على أرض الملعب خلال حفل افتتاح كأس العرب لكرة القدم على ملعب البيت في الخور يوم 30 نوفمبر 2021 ، قبل مباراة المجموعة الأولى لكرة القدم بين قطر والبحرين.
KARIM SAHIB / AFPالعلم المغربي على أرض الملعب خلال حفل افتتاح كأس العرب لكرة القدم على ملعب البيت في الخور يوم 30 نوفمبر 2021 ، قبل مباراة المجموعة الأولى لكرة القدم بين قطر والبحرين.

وقال البيان، إن "الأمتار المكعبة الأولى من مياه سبو وصلت، أمس الإثنين، إلى أبي رقراق، وذلك في إطار إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط".

أفاد بيان لوزارة التجهيز والمياه المغربية، أمس الثلاثاء، أن المغرب أنهى مشروع نقل المياه من نهر سبو إلى نهر أبي رقراق من أجل تلبية الطلب المتزايد على المياه على مستوى العاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء والتي تعد أكبر مدن البلاد.

Video poster

وقال البيان، إن "الأمتار المكعبة الأولى من مياه سبو وصلت، أمس الإثنين، إلى أبي رقراق، وذلك في إطار إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط".

وأضاف البيان أن "هذا المشروع يهدف إلى تحويل فائض مياه سبو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي إلى أبي رقراق من أجل تأمين تزويد مدينتي الرباط الدار البيضاء بمياه الشرب".

واكد البيان، أن "إنجاز هذا المشروع تطلب تسعة أشهر، حيث تم الشروع في تشغيله تدريجيا مما سيمكن من تحويل حجم سنوي من فائض مياه حوض سبو يتراوح بين 350 مليون و400 مليون متر مكعب".

https://twitter.com/i/web/status/1696649926405398736

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .

وكانت قد أطلقت الحكومة المغربية، مشروع ربط نهري سبو وأبي رقراق في نوفمبر/ تشرين الأول 2022، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب لمدينتي الرباط والدار البيضاء.

ويمتد نهر سبو على مسافة 458 كيلومترا حيث ينبع من جبال الأطلس المتوسط إلى غاية مدينة قنيطرة ويعد ثاني أكبر نهر في المغرب، في حين نهر أبو رقراق يبلغ طوله 240 كيلومتر وينبع من جبال الأطلس إلى غاية مدينة الرباط.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق