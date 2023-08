المغرب ينهي مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق لتلبية الطلب المتزايد على المياه

أفاد بيان لوزارة التجهيز والمياه المغربية، أمس الثلاثاء، أن المغرب أنهى مشروع نقل المياه من نهر سبو إلى نهر أبي رقراق من أجل تلبية الطلب المتزايد على المياه على مستوى العاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء والتي تعد أكبر مدن البلاد.

وقال البيان، إن "الأمتار المكعبة الأولى من مياه سبو وصلت، أمس الإثنين، إلى أبي رقراق، وذلك في إطار إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط".

وأضاف البيان أن "هذا المشروع يهدف إلى تحويل فائض مياه سبو التي كانت تضيع بالمحيط الأطلسي إلى أبي رقراق من أجل تأمين تزويد مدينتي الرباط الدار البيضاء بمياه الشرب".

واكد البيان، أن "إنجاز هذا المشروع تطلب تسعة أشهر، حيث تم الشروع في تشغيله تدريجيا مما سيمكن من تحويل حجم سنوي من فائض مياه حوض سبو يتراوح بين 350 مليون و400 مليون متر مكعب".