بونغو:أنا تحت الإقامة الجبرية ولا أدري ماذا يحدث وما الذي سيحدث مستقبلا.. أدعوكم لإحداث ضجة كبيرة ضد من اعتقلوني.. أدعو الأصدقاء في كافة أنحاء العالم لإحداث ضجة

دعا رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية بعد تنفيذ عسكريين انقلابا، اليوم الأربعاء، "جميع الأصدقاء" إلى "رفع أصواتهم" وذلك في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال قائد الانقلاب"لم يكن يحق للرئيس بونغو ولاية ثالثة والجيش قرر التدخل"

وقال بونغو في الفيديو الذي ظهر فيه جالسا على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق "أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الغابون أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي"وتابع"أنا تحت الإقامة الجبرية ولا أدري ماذا يحدث وما الذي سيحدث مستقبلا.. أدعوكم لإحداث ضجة كبيرة ضد من اعتقلوني.. أدعو الأصدقاء في كافة أنحاء العالم لإحداث ضجة".

UNKNOWN SOURCE / AFP يُظهر هذا الفيديو المأخوذ من مقطع فيديو غير مؤكد في مكان غير معلوم حصلت عليه وكالة فرانس برس في 30 أغسطس 2023، رئيس الغابون المخلوع علي بونغو أونديمبا، وهو يدعو "أصدقائه في جميع أنحاء العالم إلى إحداث بعض الضجيج" أثناء وجوده تحت الإقامة الجبرية.

وكان ضباط كبار في الجيش الغابوني، قد أعلنوا خلال ظهورهم على قناة "غابون 24" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، "إنهاء النظام القائم" واستيلاءهم على السلطة، فيما سماع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل عاصمة الغابون.

وأعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، وأنهم "بسبب حكومة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".