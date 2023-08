من هو قائد الانقلاب في الغابون "بريس كلوتير أوليغي نغويما"؟

أعلن قادة الانقلاب في الغابون، عن توليتهم للجنرال بريس كلوتير أوليغي نغويما، زعيما لهم بعد الاطاحة بعلي بونغو، صباح اليوم الأربعاء، ليُصبح نغويما هو الرجل القوي الجديد في البلاد حاليا، وهو من سيبدأ الإعداد للمرحلة المقبلة لما بعد فترة علي بونغو.

فمن هو بريس كلوتير أوليغي نغويما، رئيس الحرس الرئاسي للرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا والذي كان شغل العديد من المناصب سواء في فترة الراحل عمر بونغو، أو خلال فترته خلفه علي بونغو.