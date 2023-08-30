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زيارة متوقعة وشيكة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء تشمل مدينة العيون

i24NEWS

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وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل الدائم للبلاد لدى الأمم المتحدة ، عمر هلال، يستقبلان الأمم المتحدة. مبعوث الصحراء ستيفان دي ميستورا (2 - يمين) في 13 يناير 2022 بالرباط
Moroccan Ministry of Foreign Affairs / AFPوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل الدائم للبلاد لدى الأمم المتحدة ، عمر هلال، يستقبلان الأمم المتحدة. مبعوث الصحراء ستيفان دي ميستورا (2 - يمين) في 13 يناير 2022 بالرباط

سيقدم دي ميستورا إلى أعضاء مجلس الأمن تقريرا حول الوضع في الصحراء في أكتوبر/تشرين الأول الوشيك.

سيقوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، الأسبوع الوشيك، بجولة جديدة إلى المنطقة يشمل برنامج الزيارة مدينة العيون، حيث سيقدم دي ميستورا إلى أعضاء مجلس الأمن تقريرا حول الوضع في الصحراء في أكتوبر/تشرين الأول الوشيك.

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 ومنذ توليه منصبه في الأول نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021، زار دي ميستورا المغرب مرتين، في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2022، لكن دون التوجه الصحراء، كما تطالب جبهة البوليساريو. وتعود آخر جولة للمبعوث الأممي إلى المنطقة إلى شهري يوليو/تموز وسبتمبلا/أيلول 2022، أولا إلى المغرب ثم إلى الجزائر وموريتانيا ومخيمات تندوف.

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وقالت الأمم المتحدة في 16 أغسطس/أب المنصرم إن "المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء على اتصال بالطرفين"، دون تحديد موعد لجولته المقبلة.

وفي السياق أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في الأسبوع المنصرم أن "ستافان دي ميستورا يتشاور بشكل مكثف مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل سياسي للصحراء".

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