الجيش الجزائري يقتل مواطنيين مغربيين فرنسيين بشاطئ السعيدية كانا على متن دراجتين"جيتسكي"

أفادت المصادر أن خفر السواحل الجزائرية العاملون بالمنطقة الرصاص أطلقوا النار على شبان يمارسون هواية التزلج على الماء،

أكدت مصدر لـ i24NEWS أن الجيش الجزائريقتل شابين مغربيين لهما جنسية فرنسية رميا بالرصاص واعتقال الباقيين، كانوا في لحظات استجمام بشاطئ السعيدية على متن دراجتين مائيتين (جيتسكي)، قبل أن تجرفهم التيارات البحرية للمياه الإقليمية للجزائر.

وأفادت المصادر أن خفر السواحل الجزائرية العاملون بالمنطقة الرصاص أطلقوا النار على شبان يمارسون هواية التزلج على الماء، مما أسفر عن مقتل شابين فرنسيين مغربيين، هما بلال كيسي وعبد العالي مشوير، اللذين تاها في عرض البحر أثناء ممارستهما هواية التزلج على الماء بشاطئ السعيدية.

وذكر المصدر لـ i24NEWS أنا شخصا ثالثا نجا (اسماعيل سنابي)، وهو فرنسي مغربي أيضا، من الموت، لكن حرس الحدود الجزائريين اعتقلوه. ويظهر مقطع فيديو نشره موقع Le360 جثة طافية لأحد الضحيتين، اكتشفها صياد مغربي قبالة سواحل خليج السعيدية.

وقالت ذات المصادر لموقع Le360 نقلا عن عائلة الضحايا أن جثمان أحد القتيلين( بلال كيسي)، جرفه البحر وتم انتشاله بالقرب من شاطئ السعيدية، في حين أن جثمان الضحية الثاني، (عبد العالي مشوير)، لا تزال على الساحل الجزائري بجانب النقطة الحدودية ببلدية بورساي التابعة لمدينة تلمسان.

في ما الناجي الوحيد (اسماعيل سنابي)، فتؤكد مصادرنا أنه مثل يوم أمس الأربعاء أمام وكيل الجمهورية الجزائري، الذي أودعه الحبس الاحتياطي لمدة سبعة أيام بمركز شرطة بورساي.