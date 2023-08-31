مناورات عسكرية بحرية بين المغرب والولايات المتحدة للرفع من القدرات القتالية

ركزت المناورات على كيفية التعامل مع العديد من التهديدات والتحديات الحربية، كمواجهة الغواصات، والتعامل مع التهديدات الجوية التي تُمثله المقاتلات الجوية

شاركت القوات المغربية في مناورات عسكرية بحرية ثنائية مغ نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية، التي انطلقت من ميناء أكادير، بفرقاطة حربية تحمل اسم "السلطان مولا اسماعيل"، إضافة إلى مقاتلات من طراز F-5 و F-16، وقد ركزت التمارين العسكرية على التشغيل البيني للقوتين، إضافة إلى تعزيز القدرات القتالية خلال العمليات البحرية والجوية.

يأتي ذلك من أجل الرفع من القدرات القتالية لكلا القوتين، تحتى مسمى "The Atlas Handshake 23-1، بمشاركة مدمرة الصواريخ الموجهة تابعة للقوات الأمريكية من طراز "USS Paul Igntius"، وركزت المناورات على كيفية التعامل مع العديد من التهديدات والتحديات الحربية، كمواجهة الغواصات، والتعامل مع التهديدات الجوية التي تُمثله المقاتلات الجوية، وبالتالي فإن المناورات العسكرية كانت مهمة وجيدة للقوات المغربية البحرية.

وينضاف هذا التمرين العسكري إلى عدد من التمارين العسكرية التي تُجريها القوات المغربية مع نظيرتها الأمريكية في السنوات الأخيرة، كتمرين "مصافحة البرق" البحري، وتمارين "الأسد الإفريقي" الذي يضم تداريب عسكرية بحرية وجوية وبرية، وهو أضخم تدريب عسكري يتم تنظيمه في المغرب بشكل سنوي، بتنسيق بين الرباط وواشنطن وبمشاركة العديد من القوات الدولية.

وتدخل هذه التداريب العسكرية في إطار المساعي الكبيرة التي تبذلها القوات الملكية المسلحة، لتحديث القوات المغربية، وفي نفس الوقت، الرفع من قدراتها القتالية على جميع الجبهات، من أجل مواجهة كافة التحديات والمخاطر المحتلمة.

ويرتبط المغرب والولايات المتحدة بشراكة استراتيجية عسكرية تمتد إلى غاية 2030، حيث يسعى البلدان إلى تقوية تعاونهما العسكري وزيادة قدرات تدخلاتهما البينية، عن طريق تبادل الخبرات وإجراء التمارين العسكرية المشتركة.