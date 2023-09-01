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نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية سيزور المغرب والجزائر من أجل مناقشة ملف الصحراء

i24NEWS

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سفير الولايات المتحدة لدى المغرب ديفيد تي فيشر، يقف أمام خريطة المغرب المرخصة من وزارة الخارجية الأمريكية والتي تعترف بإقليم الصحراء في الرباط يوم 12 ديسمبر 2020.
AFPسفير الولايات المتحدة لدى المغرب ديفيد تي فيشر، يقف أمام خريطة المغرب المرخصة من وزارة الخارجية الأمريكية والتي تعترف بإقليم الصحراء في الرباط يوم 12 ديسمبر 2020.

سيتباحث جوش هاريس مع مسؤولي البلدين "بشأن الأمن الإقليمي وإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة الكامل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر منصة"إكس" أن نائب مساعد وزير الخارجية جوش هاريس سيتوجه إلى المغرب والجزائر من أجل مناقشة نزاع الصحراء، مشيرة إلى أنه سيتباحث مع مسؤولي البلدين "بشأن الأمن الإقليمي وإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة الكامل للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بشأن الصحراء".

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وتأتي زيارة الدبلوماسي الأمريكي قبيل زيارة منتظرة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، إلى المنطقة الأسبوع الوشيك، يشمل برنامج الزيارة مدينة العيون، حيث سيقدم دي ميستورا إلى أعضاء مجلس الأمن تقريرا حول الوضع في الصحراء في أكتوبر/تشرين الأول الوشيك.

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ومنذ توليه منصبه في الأول نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021، زار دي ميستورا المغرب مرتين، في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2022، لكن دون التوجه الصحراء، كما تطالب جبهة البوليساريو. وتعود آخر جولة للمبعوث الأممي إلى المنطقة إلى شهري يوليو/تموز وسبتمبلا/أيلول 2022، أولا إلى المغرب ثم إلى الجزائر وموريتانيا ومخيمات تندوف.

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