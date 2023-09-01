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ليبيا: انتشار أمني مكثف في طرابلس تحسبا لتنظيم تظاهرات رافضة "لمحاولة التطبيع مع إسرائيل"

i24NEWS

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وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تتحدث خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي في وزارة الخارجية بأنقرة في 13 فبراير 2023.
Adem ALTAN / AFPوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تتحدث خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي في وزارة الخارجية بأنقرة في 13 فبراير 2023.

وصلت إلى طرابلس من مصراتة، مدعومة بمجموعات تابعة للمفتي السابق للبلاد صادق الغرياني للمطالبة "بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة".

فقد أفادت مصادر أمنية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)،، اليوم الجمعة، بأن العاصمة الليبية طرابلس تشهد انتشارا أمنيا وعسكريا مكثفا تحسبا لتنظيم تظاهرات رافضة "لمحاولة التطبيع مع إسرائيل"وقالت إنها "شهدت أيضا وصول قوات عسكرية ومجموعات مسلحة من خارجها، أبرزها من مصراتة في شمال غرب البلاد"

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كما ذكرت المصادر أن مجموعات تابعة لصلاح بادي آمر لواء الصمود وصلت إلى طرابلس من مصراتة، مدعومة بمجموعات تابعة للمفتي السابق للبلاد صادق الغرياني للمطالبة "بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة".

ومن جهتها أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الجمعة، بانطلاق دعوات لتنظيم تظاهرات تدعو لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.

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وفي السياق قالت المصادر إن مجموعات من قوة الردع والقوة 444 وكتيبة فرسان جنزور وقوات دعم يقودها شقيق وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، وقوة الدعم والاستقرار التي يقودها عبد الغني الككلي تتواجد في العاصمة الليبية لدعم الحكومة الحالية.

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يذكر أنه لا يزال من غير القانوني في ليبيا تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك بموجب قانون صدر عام 1957 في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد كشفت، الأحد المنصرم، عن لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بإيلي كوهين في إيطاليا الأسبوع الماضي، ما أثار انتقادات حادة لحكومة الدبيبة.

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في حين أفيد حينها بأنها فرت إلى تركيا خوفا على سلامتها، ومن ثم إلى بلد ثالث، دون أن يتم تأكيد تلك المعلومة، ولا يزال مكان وجودها مجهولا.

فيما أوضح رئيس الوزراء الليبي أحمد الدبيبة، أمس الخميس، أن بلاده تعارض أي تطبيع مع إسرائيل، بعد العاصفة التي أحاطت باللقاء التاريخي لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.

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