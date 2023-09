النيابة العامة المغربية تفتح بحثا قضائيا بشأن مقتل مغربيين برصاص الجزائر وفرنسا تدخل على الخط

دخلت وزارة الخارجية الفرنسية على خط مقتل مغربي فرنسي واحتجاز آخر يحملان الجنسية الفرنسية برصاص خفر السواحل الجزائرية، مؤكدة وفاة فرنسي و”احتجاز آخر في الجزائر

فتحت النيابة العامة بمدينة وجدة(شرق المغرب)، اليوم الجمعة، تحقيقا بشأن مقتل شابين مغربيين برصاص خفر السواحل الجزائري، في ما دخلت وزارة الخارجية الفرنسية على خط مقتل مغربي فرنسي واحتجاز آخر يحملان الجنسية الفرنسية برصاص خفر السواحل الجزائرية، مؤكدة وفاة فرنسي و”احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا”.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها إلى عناصر الدرك الملكي بوجدة، في نفس يوم وقوع النازلة، لجمع المعلومات الضرورية لتوضيح ملابسات هذا الحادث، لافتة إلى أنه تم في إطار التحقيق، الاستماع إلى العديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب.

ومن جهتها ذكرت وزارة الخارجية وفاة مواطن واحد من دون أن توضح ظروف الوفاة، موردة في بيان أن “مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا لدى المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل” وقالت متحدثة باسم الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: “نحن على اتصال بالسلطات المغربية والجزائرية. وتم إخطار النيابة العامة”. ولم تحدد الخارجية الفرنسية هوية المتوفى.

وتنكب النيابة العامة على أبحاثها، بناء على تصريحات أحد الأشخاص الذي أكد أنه كان رفقة أربعة شباب آخرين ضحية الحادث العنيف في عرض البحر، على متن دراجات مائية (جيتسكي) وضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية.

وكانت مصدر مغربي قد أكد لـ i24NEWS أن "الجيش الجزائري قتل شابين مغربيين لهما جنسية فرنسية رميا بالرصاص واعتقال الباقيين، كانوا في لحظات استجمام بشاطئ السعيدية على متن دراجتين مائيتين (جيتسكي)، قبل أن تجرفهم التيارات البحرية للمياه الإقليمية للجزائر"

وفي السياق فتحت النيابة العامة المغربية تحقيقا، في وفاة شابين المغربيين الفرنسيين يعتقد أنهما تعرض لإطلاق نار من الأراضي الجزائرية أثناء جولة ترفيهية على متن دراجة مائية، في شاطئ مدينة السعيدية المتاخم للأراضي الجزائرية.

وبحسب المصدر، فإن الحادث شمل خمسة مواطنين مغاربة مقيمين بفرنسا كانوا يبحرون على عدة دراجات مائية في مياه البحر الأبيض المتوسط قرب مدينة السعيدية الساحلية شمال شرق المغرب وعلى الحدود مع الجزائر.

وأفادت المصادر أن خفر السواحل الجزائرية العاملون بالمنطقة الرصاص أطلقوا النار على شبان يمارسون هواية التزلج على الماء، مما أسفر عن مقتل شابين فرنسيين مغربيين، هما بلال قيسي وعبد العالي مشوير، اللذين تاها في عرض البحر أثناء ممارستهما هواية التزلج على الماء بشاطئ السعيدية.

وذكر المصدر لـ i24NEWS أنا شخصا ثالثا نجا (اسماعيل سنابي)، وهو فرنسي مغربي أيضا، من الموت، لكن حرس الحدود الجزائريين اعتقلوه. ويظهر مقطع فيديو نشره موقع Le360 جثة طافية لأحد الضحيتين، اكتشفها صياد مغربي قبالة سواحل خليج السعيدية.