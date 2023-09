تقرير: البوليساريو تعلن عن مقتل قائد المنطقة العسكرية السادسة بطائرة مسيرة مغربية

أكدت "الوكالة الرسمية التابعة لجبهة البوليساريو، اليوم الجمعة، "مقتل القائد الميداني بالمنطقة العسكرية السادسة والقيادي في الجبهة، وعضو الأمانة الوطنية، أبا علي حمودي"، مشيرة إلى أن "القائد العسكري كان رفقة ثلاثة عناصر من الجبهة خلف الجدار الأمني، عندما تم قصفهم من طرف القوات المسلحة الملكية بصاروخ يرجح أنه انطلق من طائرة مسيرة تابعة للجيش المغربي"

وكان أبا علي حمودي يشغل القيادي في جبهة البوليساريو، ومسؤولا مباشرا عن ما يسمى الناحية العسكرية السادسة، "حيث تم تصفيته وهو يحاول الاقتراب من الجدار الأمني في المنطقة العازلة بين الحدود المغربية الجزائرية"