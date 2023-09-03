تأتي زيارة ميارة في إطار رد الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الكنيست أوحانا إلى المغرب قبل حوالي ثلاثة أشهر

في زيارة تاريخية للكنيست، يجري رئيس مجلس المستشارين في البرلمان المغربي، الخميس المقبل، زيارة دولة لإسرائيل، وينفرد النعم ميارة بهذه الزيارة بوصفه أول سياسي مغربي بارز يزور إسرائيل ويدخل الكنيست، في تاريخ البلاد. ورحب رئيس الكنيست أمير أوحانا بالخطوة قائلا: "زيارة غير مسبوقة تشهد على المرحلة الجديدة التي نشأت في العلاقات الإسرائيلية المغربية".

وأضاف: " لم يكن بوسع المرء إلا أن يحلم بوصول رمز الحكم المغربي في زيارة دولة إلى إسرائيل. واليوم هو واقع مفعم بالأمل، وله دلالاته على إمكانيات توسيع دوائر السلام في الشرق الأوسط. "أهنئ صديقي رئيس مجلس الشيوخ ميارة لكونه أول رمز للحكومة المغربية يقوم بزيارة تاريخية للكنيست. ليس هناك ما هو مطلوب أكثر من أن يتم التعبير عن العلاقة الدافئة بين الشعبين في علاقة دافئة بين البرلمانيين الذين يمثلونهم".

أعلن رئيس مجلس المستشارين في البرلمان المغربي النعم ميارة رسميا عن قبوله الدعوة الشخصية لرئيس الكنيست أمير أوحانا وسيصل نهاية هذا الأسبوع في زيارة دولة للكنيست. وسيكون ميارا أول شخصية مغربية تحقق الريادة في الوصول إلى الكنيست وسيتم استقباله بسجادة حمراء وحرس الشرف.

وتعتبر هذه الزيارة مهمة والأولى من نوعها على حد سواء لكونها أول زيارة ثنائية على الإطلاق تتم في الكنيست بالقدس، بين رئيس كنيست إسرائيلي وأحد رموز الحكومة المغربية; وباعتباره أول لقاء رسمي يعقد في إسرائيل بمشاركة قيادات رفيعة المستوى من البلدين – بعد اعتراف إسرائيل بالصحراء مغربية.

وتأتي زيارة ميارة في إطار رد الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الكنيست أوحانا إلى المغرب قبل حوالي ثلاثة أشهر؛ حيث كان رئيس الكنيست أول من تمت دعوته على الإطلاق لزيارة رسمية إلى دولة إسلامية بشكل عام وإلى برلمان ومجلس الشيوخ في المملكة المغربية بشكل خاص.

وشددت الكنيست على أنه بعد حفل الاستقبال الرسمي الذي من المنتظر أن يستقبل فيه رئيس مجلس الشيوخ المغربي بساحة الحفل الذي سيتضمن حرس الشرف الاحتفالي من قبل حرس الكنيست، ورفع العلم المغربي وعزف النشيد الوطني المغربي الشريف، لأول مرة على الإطلاق في مبنى الكنيست من قبل أوركسترا الشرطة الإسرائيلية.

وسيتشرف الرئيس ميارة بالتوقيع على سجل الزوار الرسمي للكنيست في حفل خاص سيقيمه في صالة شاجال؛ وفور انتهاء الاحتفالات الرسمية، من المتوقع أن يعقد رئيس الكنيست أمير أوحانا وأعضاء الوفد المغربي اجتماع عمل في مكتب رئيس الكنيست، ومن المتوقع بعد ذلك أن يدلي الاثنان ببيان علني لوسائل الإعلام.

يشغل رئيس مجلس الشيوخ المغربي أيضًا منصب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وسيرافقه أعضاؤها الذين يمثلون برلمانات دول البحر الأبيض المتوسط، في زيارة إقليمية؛ وفي نهاية تصريحه لوسائل الإعلام مع رئيس مجلس الشيوخ المغربي، من المنتظر أن يلتقي رئيس الكنيست أوحانا بممثلي الدول الشريكة في المنظمة في قاعة الكنيست بالقدس.

تأسست المنظمة التي تتمتع بمكانة خاصة في الأمم المتحدة عام 2005 وتتعامل مع التعاون الإقليمي في مجالات الأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان والهجرة والمزيد.