وثيقة سرية من الأرشيف الإسرائيلي تكشف قصة اليهودي الوحيد الذي عاش في دولة تشاد وكان خطيبا ومؤذنا بأحد المساجد

كشفت وثيقة إسرائيلية عمرها 61 عاما نشرت مؤخرا من قبل أرشيف الدولة عن سر خفي في تشاد، الدولة المسلمة وسط إفريقيا، بأنه يعيش بها يهودي واحد، والذي كان يعمل في المسجد الكبير في العاصمة انجمينا(فور لامي الاسم السابق)، وذكرت "واينت" أن هذه الوثيقة كتبها ديبلوماسي إسرائيلي اسمه آرييه لافيه، والذي كان مسؤولا عن سفارة إسرائيل في "فور لامي"(الاسم السابق للعاصمة). الحديث يدور عن برقية مرسلة بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 1962 الى قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

PHILIPPE DESMAZES / AFP أشخاص يسيرون في الشارع بالقرب من المسجد المركزي في نجامينا في 30 مارس 2015.

وووصف لافي بالتفصبل :"اكتشفت أخيرا اليهودي الوحيد-حاليا- في تشاد هو السيد جورج حمداني، يهودي فارسي من مدينة حمدان، مثلما يشير اليه اسمه. قصة هذا الشخص مثيرة جدا لأنه وصل الى فور لامي قبل 25 عاما. المدينة في حينه كانت تقريبا كلها مسلمة والمسجد الكبير كان حديث العهد. لكن للمسلمين لم يكن "مؤذن" ولم يكن هناك يوعظ المصلين. عرض السيد حمداني نفسه (بالطبع كمسلم) وبدأ صوته يجلجل يوميا على مئذنة المسجد بدعوات "المؤمنين" للصلاة. وكان يعمل خطيبا أيضا في أيام الجمعة. وهكذا استمر الأمر حتى 1943، وحاليا أصبح الرجل ثريا، بنى له منازل (نحو 40 منزل)، فندقين، دار سينما وغيرها".

ويواصل لافين ويكتب :"توقف في عام 1943 فجأة من الذهاب الى المسجد، وبصورة ما جعل الناس يفهمون بأنه ليس مسلما بل يهوديا! تزوج من مسلمة تشادية ويوجد لديه سبعة من الأبناء، بالطبع هذا الأمر أحدث ضجة كبيرة في المدينة لكن الشخص كان ثريا جدا وقويا ومن حوله أصحاب مصالح محصنين، وبسبب ذلك لم يتأثروا كثيرا في افريقيا، وهدأت الضجة ونسي الأمر، وحتى أن هناك الكثيرين يعترفون بمساهمته الكبيرة- لسنوات عديدة- للاسلام في فور لامي"

وـأضاف لافي في برقيته بأنه يرغب بأن يدفع حمداني بعناية وببطء بأن يساهم بأمر ما لشعبه، من أجل التغيير :"بناية للسفارة هنا، بناء مدرسة ثانوية للمهاجرين الايرانيين في إسرائيل، أو على الأقل التبرع لشركة ’كيرن كييمت’.ورغم أنني أعرف الصعوبات (مع كل المباني الفاخرة التي قام ببنائها، لا زال يعيش بنفس المنزلي الطيني منذ 25 عاما رغم أن دخل الشخص من ايجار منازله وحوانيته يصل الى 12 مليون فرانك افريقي- وهي تبلغ 150 ألف ليرة إسرائيلية شهريا".

هذه البرقية أرسلها لافي في تل الأيام أيضا الى السفارة الإسرائيلية في طهران، والسفارة الإسرائيلية في باريس والى المسؤول في وزارة الخارجية ايهود ابرئيل، الذي شغل منصب رئيس قسم إفريقيا في وزارة الخارجية وسفيرا كبيرا.

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