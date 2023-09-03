الجزائر تخرج عن صمتها في قضية مقتل الدراجين المغربيين على الحدود

وأضافت الوزارة، بأنه “أثناء دورية أخرى لحرس السواحل تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.

أقرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، بمسؤوليتها عن حادث مقتل مغربيين (يحملان أيضا الجنسية الفرنسية) باستعمال الرصاص الحي في عرض البحر، مساء الثلاثاء المنصرم، بعد دخولهما، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، المياه الإقليمية الجزائرية على متن دراجات مائية، عن طريق الخطأ، إلى المنطقة البحرية الفاصلة بين الميناء الترفيهي للسعيدية ومرسى بن مهيدي.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بيان لها، كأول تعليق رسمي جزائري على الحادث المذكور، إن "وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية اعترضت، أمسية يوم الثلاثاء، في حدود الساعة السابعة وسبعة وأربعين دقيقة، 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.

وأكد البيان أنه "بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات، تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، ما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.

وأضافت الوزارة وهي تسرد الرواية الرسمية الجزائرية حول هذا الحادث، بأنه “أثناء دورية أخرى لحرس السواحل تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.

وكانت قد أكدت مصدر مغربي لـ i24NEWS أن الجيش الجزائري قتل شابين مغربيين يجملان جنسية فرنسية رميا بالرصاص واعتقال الباقيين، كانوا في لحظات استجمام بشاطئ السعيدية على متن دراجتين مائيتين (جيتسكي)، قبل أن تجرفهم التيارات البحرية للمياه الإقليمية للجزائر.

كما فتحت النيابة العامة بمدينة وجدة(شرق المغرب)، الجمعة، تحقيقا بشأن مقتل شابين مغربيين برصاص خفر السواحل الجزائري، في ما دخلت وزارة الخارجية الفرنسية على الخط، مؤكدة وفاة فرنسي و”احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا”.