الغابون: قائد الانقلاب يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية كرئيس مؤقتا للبلاد

واستولى ضباط من الجيش بقيادة نغيما على السلطة في 30 أغسطس/آب، بعد دقائق من إعلان فوز بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها الانقلاب

قام قائد الانقلاب في الغابون الجنرال بريس أوليغي نغيما، اليوم الإثنين، بتأدية اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية وأمام عدد من ضباط من الجيش وكبار رجال الدولة، كرئيس مؤقتا للبلاد للمرحلة الانتقالية.

واستولى ضباط من الجيش بقيادة نغيما على السلطة في 30 أغسطس/آب، بعد دقائق من إعلان فوز بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات، وهي نتيجة ألغاها الانقلاب وقال إنها تفتقر إلى المصداقية.

وقال نغيما في كلمة بعد التنصيب، إن "نتائج الانتخابات الرئاسية كانت "مغلوطة"، وإن "الجيش هو المسؤول عن إحلال الأمن والسلام في البلاد".

وأضاف، "السلطات السابقة انتهكت كل حقوقنا الانتخابية، والحرس الجمهوري رفض أن يستمر البلد في وضعه السابق".

وأكد في كلمته أن "الشعب يطالب بحقوقه عبر مؤسسات فعالة، و قوات الأمن انحازت لمصلحة الشعب"، مشددا "سنعمل على دستور جديد من خلال استفتاء وجمعية وطنية جديدة، الوحدة شرط رئيسي لضمان الحريات".

وأكد نغيما "سنعلن عن حكومة جديدة خلال أيام تكون مهمتها الإصلاح وتحقيق الأمن، وسنواصل أداء دورنا ضمن التعهدات والاتفاقيات الدولية، كما سنقوم بمراجعة شروط منح الجنسية في الغابون".

وأوضح مغيما "سنصدر عفوا عن جميع السجناء في البلاد، وسنعمل على إعادة جميع اللاجئين السياسيين إلى البلاد"، ومن المقرر أن يجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إيكاس)، الإثنين، لبحث ردهم على الإطاحة بعلي بونغو.