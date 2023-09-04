بعد زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي: البوليساريو ترفض الدعوة إلى "الواقعية" في ملف الصحراء

غالي:"الدعم الحقيقي والعملي لجهود المبعوث الشخصي يستلزم وجوبا خلق الظروف اللازمة لتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو) من تطبيق مأموريتها"

قال رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إن نجاح "دي مستورا في مهمته يعتمد بشكل كبير على مدى دعم مجلس الأمن له، وخاصة الدول الفاعلة مثل الولايات المتحدة الأمريكية"، وتابع أن "الدخول في متاهة المصطلحات الفضفاضة من قبيل الواقعية وغيرها، لن يقود إلا إلى تعميق حالة الجمود وبالتالي تقليص فرص التوصل للحل السلمي الدائم وزيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".

وعاد غالي للتأكيد على تشبثه "بتنظيم الاستفتاء"، مشيرا إلى "الدعم الحقيقي والعملي لجهود المبعوث الشخصي يستلزم وجوبا خلق الظروف اللازمة لتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المينورسو) من تطبيق مأموريتها"وتحدث عن تمسك جبهته "بالدفاع المستميت عنها بكل الوسائل المشروعة التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي".

ولم يتواصل الجانب الأمريكي بعد بشأن اللقاء بين جوشوا هاريس وزعيم البوليساريو. واقتصر مكتب الشرق الأدنى في وزارة الخارجية على إعادة نشر نفس الرسائل التي نشرها هاريس، الجمعة المنصرم.

ويأتي هذا الرفض لأي حل قائم على "الواقعية" في سياق داخلي خاص لجبهة البوليساريو. حيث استغل البشير مصطفى السيد وصول ممثلي إدارة بايدن إلى مخيمات تندوف للدعوة، في بيان، إلى تكثيف الحرب ضد المغرب، كما حذر الجبهة من أي استئناف لـ"الحوار" مع المغرب.

وكان نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شمال إفريقيا، جوشوا هاريس، قد التقى، السبت المنصرم، برئيس جبهة البوليساريو بمخيمات تندوف. وتمحورت المحادثات حول "سبل دعم الجهود التي يقوم بها السيد ستافان دي مستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، في سبيل إطلاق عملية السلام المتوقفة بسبب عرقلة وتعنت دولة الاحتلال المغربي"، بحسب بيان صادر عن الجبهة.