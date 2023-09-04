هل هي بداية نهاية الأزمة؟: النيجر تعيد فتح مجالها الجوي مع 5 دول حدودية

كان قادة الانقلاب قرروا إعادة غلقه مجددا في 6 من الشهر نفسه بعد مخاوف من عملية عسكرية أفريقية بدعم غربي لإعادة محمد بازوم إلى السلطة

أكدت وكالة "أنباء" النيجر الرسمية،أن المجلس العسكري، أمر بفتح المجال الجوي مع 5 دول حدودية لتنهي شهرا من العزلة، بعدما أعيد فتح المجال الجوي مع دول الجوار في 2 أغسطس/آب المنصرم ، لكن قادة الانقلاب قرروا إعادة غلقه مجددا في 6 من الشهر نفسه بعد مخاوف من عملية عسكرية أفريقية بدعم غربي لإعادة محمد بازوم إلى السلطة.

وكان الجيش في النيجر الذي أطاح أواخر شهر أغسطس/آب المنصرم بالرئيس المنتخب محمد بازوم قد أعلن إغلاق الحدود البرية والجوية كإجراء احترازي.

ولوحت دول غرب أفريقيا المعارضة للانقلاب باستخدام القوة لإعادة بازوم إلى السلطة وسط دعم فرنسي لأي تحرك في هذا الاتجاه.

ونهاية شهر أغسطس/آب المنصرم أعلن رئيس نيجيريا بولا تينوبو، الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، اقترح مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر، على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري.

وكانت الجزائر قد أعلنت أنّ الوساطة التي تجريها في النيجر تقوم على رفض الانقلاب لكن مع إمهال الجيش ستّة أشهر للعودة إلى "النظام الدستوري والديمقراطي"، مجدّدة رفضها أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.