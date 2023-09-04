بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى المغرب:"البقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية"

بيان الخارجية البريطانية، "إذا كنت على متن قارب أو تستأجر دراجة جيت سكي ، فتأكد من معرفة مكان الحدود البحرية، والبقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية"

دعت وزارة الخارجية البريطانية في نداء، اليوم الاثنين، "السياح البريطانيين الراغبين في قضاء عطلتهم في المغرب إلى الانتباه لكون الحدود بين المغرب والجزائر تمتد إلى البحر، إذا كنت على متن قارب أو تستأجر دراجة جيت سكي ، فتأكد من معرفة مكان الحدود البحرية، والبقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية، تأكد من أن لديك ما يكفي من الوقود لتتمكن من العودة إلى الشاطئ".

جاء ذلك بسبب ما سمّٓته وجود" معلومات عن إطلاق النار على سائحين كانا يستقلان زلاجات مائية، زُعم أنهما دخلا المياه الجزائرية".

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وأقرت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس الأحد، بمسؤوليتها عن حادث مقتل مغربيين (يحملان أيضا الجنسية الفرنسية) باستعمال الرصاص الحي في عرض البحر، مساء الثلاثاء المنصرم، بعد دخولهما، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، المياه الإقليمية الجزائرية على متن دراجات مائية، عن طريق الخطأ، إلى المنطقة البحرية الفاصلة بين الميناء الترفيهي للسعيدية ومرسى بن مهيدي.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في بيان لها، كأول تعليق رسمي جزائري على الحادث المذكور، إن "وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية اعترضت، أمسية يوم الثلاثاء، في حدود الساعة السابعة وسبعة وأربعين دقيقة، 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.

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ومن جهتها قتحت النيابة العامة بمدينة وجدة(شرق المغرب)، اليوم الجمعة، تحقيقا بشأن مقتل شابين مغربيين برصاص خفر السواحل الجزائري، في ما دخلت وزارة الخارجية الفرنسية على خط مقتل مغربي فرنسي واحتجاز آخر يحملان الجنسية الفرنسية برصاص خفر السواحل الجزائرية، مؤكدة وفاة فرنسي و”احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا”.

وكان مصدر مغربي قد أكد لـ i24NEWS، مساء الخميس المنصرم، أن الجيش الجزائري قتل شابين مغربيين لهما جنسية فرنسية رميا بالرصاص واعتقال الباقيين، كانوا في لحظات استجمام بشاطئ السعيدية على متن دراجتين مائيتين (جيتسكي)، قبل أن تجرفهم التيارات البحرية للمياه الإقليمية للجزائر.

وفي السياق فتحت النيابة العامة المغربية تحقيقا، في وفاة شابين المغربيين الفرنسيين يعتقد أنهما تعرض لإطلاق نار من الأراضي الجزائرية أثناء جولة ترفيهية على متن دراجة مائية، في شاطئ مدينة السعيدية المتاخم للأراضي الجزائرية.

وبحسب المصدر، فإن الحادث شمل خمسة مواطنين مغاربة مقيمين بفرنسا كانوا يبحرون على عدة دراجات مائية في مياه البحر الأبيض المتوسط قرب مدينة السعيدية الساحلية شمال شرق المغرب وعلى الحدود مع الجزائر.