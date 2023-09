بريطانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى المغرب:"البقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية"

دعت وزارة الخارجية البريطانية في نداء، اليوم الاثنين، "السياح البريطانيين الراغبين في قضاء عطلتهم في المغرب إلى الانتباه لكون الحدود بين المغرب والجزائر تمتد إلى البحر، إذا كنت على متن قارب أو تستأجر دراجة جيت سكي ، فتأكد من معرفة مكان الحدود البحرية، والبقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية، تأكد من أن لديك ما يكفي من الوقود لتتمكن من العودة إلى الشاطئ".

جاء ذلك بسبب ما سمّٓته وجود" معلومات عن إطلاق النار على سائحين كانا يستقلان زلاجات مائية، زُعم أنهما دخلا المياه الجزائرية".