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مبعوث الأمم المتحدة للصحراء يصل إلى المغرب والداخلة ثاني محطة له بعد العيون

i24NEWS

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وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل الدائم للبلاد لدى الأمم المتحدة ، عمر هلال، يستقبلان الأمم المتحدة. مبعوث الصحراء ستيفان دي ميستورا (2 - يمين) في 13 يناير 2022 بالرباط
Moroccan Ministry of Foreign Affairs / AFPوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل الدائم للبلاد لدى الأمم المتحدة ، عمر هلال، يستقبلان الأمم المتحدة. مبعوث الصحراء ستيفان دي ميستورا (2 - يمين) في 13 يناير 2022 بالرباط

من المرتقب أن يلتقي دي مستورا، صباح الغد الثلاثاء، بفعاليات حقوقية ومنتخبون وشيوخ قبائل ثم والي العيون عبد السلام بيكرات بمقر دار الضيافة

ذكرت مصادر مغربية لـ i24NEWS أن طائرة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا، حطت، مساء اليوم الإثنين، بمطار الحسن بالعيون في الصحراء بالمغرب، ومن المرتقب أن يلتقي دي مستورا، صباح الغد الثلاثاء، بفعاليات حقوقية ومنتخبون وشيوخ قبائل وسلطات المدينة، كما ستكون مدينة الداخلة المحطة الثانية له حيث سيلتقي شيوخ قبائل المدينة والمنتخبين وفعاليات مدنية يليها لقاء خاص بسلطات الداخلة. 

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وأفاد المصدر أنه "مباشرة بعد أن تحط طائرة الوسيط الأممي بمطار العيون سينتقل بعدها مباشرة لمقر البعثة الأممية المينورسو، حيث هناك سيعقد لقاءات سريعة مع مسؤولي وأعضاء البعثة الأممية.

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وحلت طائرة تابعة لبعثة الأمم المتحدة “المينورسو” أقلعت منذ لحظات من مطار الحسن الأول بالعيون كبرى بالصحراء في اتجاه العاصمة الرباط.

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