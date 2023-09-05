الجزائر: رجل أعمال سوري مهدد بـ 10 سنوات سجنا بشبهة "سرق أكثر من 400 مليار سنتيم" من جزائري

"المتهم سلب منه مبلغا ماليا يبلغ أكثر من 400 مليار سنتيم، لإنجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية فيها أكثر من 170 شقة سكنية ، دون الحصول على مستحقاته المالية كام

يواجه رجل أعمال سوري (أ.م.غ) متواجد رهن الحبس المؤقت، شهمة تورطه في جريمة نصب على رجل أعمال جزائري، حيث سلبه مبلغا ماليا بقيمته أكثر من 400 مليار سنتيم، في ما التمس وكيل الجمهورية الجزائرية لدى محكمة الجنح بشراقة عقوبة 10 سنوات سجنا للمتهم.

من حهته، أنكر رجل الأعمال السوري ضلوعه بملف النصب، معتبرا أن "الشكوى ضده هي دعوى كيدية للزج به في السجن"وطالب عبر محاميه، بإفادته بظروف التخفيف نظرا لعدم وجود أي سوابق في صحيفته العدلية، في انتظار الفصل بالملف والنطق بالحكم خلال الأسبوع الوشيك.

وأكد المشتكي أن "المتهم سلب منه مبلغا ماليا يبلغ أكثر من 400 مليار سنتيم، لإنجاز مشروع متعلق ببناء ترقية عقارية فيها أكثر من 170 شقة سكنية ، دون الحصول على مستحقاته المالية كاملة"، موضحا أن "قطعة الأرض التي من المقرر أن تنجز عليها الترقية العقارية ملك له"، غير أن المتهم ماطل في تسوية مستحقاته، مع قيامه بعدم تسديد مستحقات البنك.

وتعود تفاصيل هذه القضية، وفق ما ورد بجلسة المحاكمة، إلى شكوى رفعها رجل أعمال جزائري لدى مصالح الأمن، ضد المتهم "أ.م.غ"، حيث كشف تعرضه لعملية نصب خلال إبرامهما عقد شراكة لتأسيس "ترقية عقارية" على مستوى طريق القرية بمنطقة الشراقة.